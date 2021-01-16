https://ria.ru/20210116/facebook-1593302739.html

Facebook разблокировал аккаунты Трампа

Facebook разблокировал аккаунты Трампа

Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:27

2021-01-16T10:27

2021-01-16T13:36

facebook

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.Из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций. Ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что Трамп воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам. Шестого января после митинга президента США Дональда Трампа американцы, недовольные результатами голосования, двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками. После этого Трампа заблокировали в социальных сетях. Доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. Кроме того, аккаунт не указывается в поисковой выдаче.

https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, капитолий, дональд трамп, сша, в мире