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Facebook разблокировал аккаунты Трампа
Facebook разблокировал аккаунты Трампа
Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:27
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.Из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций. Ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что Трамп воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам. Шестого января после митинга президента США Дональда Трампа американцы, недовольные результатами голосования, двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками. После этого Трампа заблокировали в социальных сетях. Доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. Кроме того, аккаунт не указывается в поисковой выдаче.
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facebook, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Facebook разблокировал аккаунты Трампа

10:27 16.01.2021 (обновлено: 13:36 16.01.2021)
 
© AP Photo / Jeff ChiuДемонстрант около штаб-квартиры генерального директора Facebook Марка Цукерберга
Демонстрант около штаб-квартиры генерального директора Facebook Марка Цукерберга - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.
Из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций.
Ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что Трамп воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам.
Шестого января после митинга президента США Дональда Трампа американцы, недовольные результатами голосования, двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками. После этого Трампа заблокировали в социальных сетях. Доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. Кроме того, аккаунт не указывается в поисковой выдаче.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 20:24Захват Капитолия в Вашингтоне
Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях
 
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