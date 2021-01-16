Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593359349.html
Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал ожирение более опасной эпидемией, чем COVID-19. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:05
2021-01-16T22:05
александр мясников (врач)
россия
земля
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838974_0:196:2948:1854_1920x0_80_0_0_a94cae65f6ea262b8695e7f92cbe58ff.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал ожирение более опасной эпидемией, чем COVID-19.Он отметил, что около 40 процентов населения планеты страдает от проблем с лишним весом, которые чреваты развитием диабета, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний."Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил врач.Причины возникновенияМясников рассказал, что одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери.Также врач отметил, что если у детей возникает ожирение, то оно, скорее всего, сохранится и во взрослом возрасте.Он добавил, что важным фактором здоровья является микробиом — совокупность всех микробов, населяющих организм человека. Именно он определяет многие аспекты развития организма. При этом чрезмерно активное применение антибиотиков в детстве может повлиять на его работу, в том числе на его воздействие на пищевые привычки. Мясников также поделился данными новых исследований, где сообщается, что ожирение может быть вызвано вирусной инфекцией.Помимо этого, факторами риска для развития ожирения являются нарушения сна и недостаток физической активности.Способы борьбыТакже Мясников поделился правилами борьбы с лишним весом:По его словам, в организме есть система, которая препятствует отклонению веса от нормы — как в большую, так и в меньшую стороны. В частности, жир вырабатывает гормон лептин, который подавляет аппетит. В свою очередь, в кишечнике вырабатывается грелин, которые обладает обратным действием. Именно его активность возрастает, если человек пропускает завтрак.
https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html
https://ria.ru/20210114/produkty-1593053120.html
https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838974_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_9f4fd42b815fe21ff361cb6c36087f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, земля, общество

Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса

22:05 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал ожирение более опасной эпидемией, чем COVID-19.
Он отметил, что около 40 процентов населения планеты страдает от проблем с лишним весом, которые чреваты развитием диабета, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 15:31
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
"Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил врач.

Причины возникновения

Мясников рассказал, что одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери.
Также врач отметил, что если у детей возникает ожирение, то оно, скорее всего, сохранится и во взрослом возрасте.
Ожирение - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:54
Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Он добавил, что важным фактором здоровья является микробиом — совокупность всех микробов, населяющих организм человека. Именно он определяет многие аспекты развития организма. При этом чрезмерно активное применение антибиотиков в детстве может повлиять на его работу, в том числе на его воздействие на пищевые привычки.
Мясников также поделился данными новых исследований, где сообщается, что ожирение может быть вызвано вирусной инфекцией.
Помимо этого, факторами риска для развития ожирения являются нарушения сна и недостаток физической активности.

Способы борьбы

Также Мясников поделился правилами борьбы с лишним весом:
  • тщательно пережевывать пищу, этот процесс должен занимать не менее 30 секунд;
  • не пропускать завтрак;
  • не есть на ночь.
По его словам, в организме есть система, которая препятствует отклонению веса от нормы — как в большую, так и в меньшую стороны. В частности, жир вырабатывает гормон лептин, который подавляет аппетит. В свою очередь, в кишечнике вырабатывается грелин, которые обладает обратным действием. Именно его активность возрастает, если человек пропускает завтрак.
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 08:47Распространение коронавируса
"Неприятная правда". Футуролог спрогнозировал новые пандемии
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗемляОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния