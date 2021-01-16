https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593359349.html

Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса

Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал ожирение более опасной эпидемией, чем COVID-19. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:05

2021-01-16T22:05

2021-01-16T22:05

александр мясников (врач)

россия

земля

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал ожирение более опасной эпидемией, чем COVID-19.Он отметил, что около 40 процентов населения планеты страдает от проблем с лишним весом, которые чреваты развитием диабета, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний."Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил врач.Причины возникновенияМясников рассказал, что одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери.Также врач отметил, что если у детей возникает ожирение, то оно, скорее всего, сохранится и во взрослом возрасте.Он добавил, что важным фактором здоровья является микробиом — совокупность всех микробов, населяющих организм человека. Именно он определяет многие аспекты развития организма. При этом чрезмерно активное применение антибиотиков в детстве может повлиять на его работу, в том числе на его воздействие на пищевые привычки. Мясников также поделился данными новых исследований, где сообщается, что ожирение может быть вызвано вирусной инфекцией.Помимо этого, факторами риска для развития ожирения являются нарушения сна и недостаток физической активности.Способы борьбыТакже Мясников поделился правилами борьбы с лишним весом:По его словам, в организме есть система, которая препятствует отклонению веса от нормы — как в большую, так и в меньшую стороны. В частности, жир вырабатывает гормон лептин, который подавляет аппетит. В свою очередь, в кишечнике вырабатывается грелин, которые обладает обратным действием. Именно его активность возрастает, если человек пропускает завтрак.

https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html

https://ria.ru/20210114/produkty-1593053120.html

https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html

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александр мясников (врач), россия, земля, общество