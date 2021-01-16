https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html

Доктор Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса

Доктор Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что, по его мнению, охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:21

2021-01-16T16:21

2021-01-16T21:23

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

россия

земля

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что, по его мнению, охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.По его словам, почти 40 процентов населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям."Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил врач.Мясников добавил, что одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери.Врач также рассказал, что, согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.

https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html

https://ria.ru/20210114/produkty-1593053120.html

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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, земля, общество