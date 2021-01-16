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Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
Директор сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин рассказал в беседе с порталам "Autonews.ru", как решить проблему примерзшей двери в машине. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T03:00
2021-01-16T03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Директор сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин рассказал в беседе с порталам "Autonews.ru", как решить проблему примерзшей двери в машине.Специалист призвал водителей не рвать ручку из-за хрупкости пластиковых деталей замков.Он отметил, что не всегда дверь примерзает к кузову из-за прилегающей резинки — нередко холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.В такой ситуации Савин рекомендует проникнуть в салон через другую дверь, после этого перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Вероятно, в результате прогрева "все отмерзнет". Если проблема повторяется, следует заменить механизм.Также эксперт призывает водителей не пытаться использовать "дедовские способы": лить на замок кипяток или сушить его феном.Савин добавил, что иногда из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. Это говорит о том, что замерзла смазка. В таком случае нужно хорошо прогреть машину и снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Если смазка согрелась, собачка скроется и дверь можно будет закрыть.Если машину помыли зимой на мойке, важно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, а также обработать дверные резинки силиконом.
https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html
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россия, автомобили, авто, общество

Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле

03:00 16.01.2021
 
© Fotolia / Mikael DamkierЗамерзший замок автомобиля
Замерзший замок автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Fotolia / Mikael Damkier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Директор сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин рассказал в беседе с порталам "Autonews.ru", как решить проблему примерзшей двери в машине.
Специалист призвал водителей не рвать ручку из-за хрупкости пластиковых деталей замков.
"Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы", — пояснил Савин.
Он отметил, что не всегда дверь примерзает к кузову из-за прилегающей резинки — нередко холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.
"Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис", — подчеркнул эксперт.
В такой ситуации Савин рекомендует проникнуть в салон через другую дверь, после этого перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Вероятно, в результате прогрева "все отмерзнет". Если проблема повторяется, следует заменить механизм.
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Также эксперт призывает водителей не пытаться использовать "дедовские способы": лить на замок кипяток или сушить его феном.
Савин добавил, что иногда из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. Это говорит о том, что замерзла смазка. В таком случае нужно хорошо прогреть машину и снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Если смазка согрелась, собачка скроется и дверь можно будет закрыть.
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