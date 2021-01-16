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"Бананы vs мандарины". Стало известно, что россияне ели в праздники
"Бананы vs мандарины". Стало известно, что россияне ели в праздники
Россияне в новогодние каникулы стали больше заказывать продукты с доставкой на дом – число заказов возросло за 10 дней почти вдвое; при этом в первый день... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:17
2021-01-16T08:17
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне в новогодние каникулы стали больше заказывать продукты с доставкой на дом – число заказов возросло за 10 дней почти вдвое; при этом в первый день Нового года особенной популярностью пользовались самые простые, "не праздничные" продукты - белый хлеб, вода и молоко, рассказали РИА Новости в сервисе доставки "Самокат".В десятку самых заказываемых 1 января продуктов также вошли: лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца.Такие традиционно популярные продукты, как хлеб, вода, молоко и яйца, вошли в топ-10 самых продаваемых товаров и в целом за 10 дней новогодних каникул. Ко 2 января в десятке самых популярных оказались мандарины: они поднялись на 9-ю строчку. Однако уже 3 января россияне стали чаще заказывать бананы.Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего возрос спрос, по данным "Самоката", оказались апельсиновый сок (рост в 4,7 раза по сравнению с началом декабря), вода (+378%), мороженое эскимо (спрос вырос в 3,2 раза) и чипсы (+311%). В долевом соотношении самый высокий рост показали разделы с хлебобулочными изделиями (+8,7% по сравнению с аналогичным периодом декабря) и мучной кондитерской продукцией (+3,5%).
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общество

"Бананы vs мандарины". Стало известно, что россияне ели в праздники

08:17 16.01.2021
 
© Flickr / PixelPerfect PhotographyПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Flickr / PixelPerfect Photography
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне в новогодние каникулы стали больше заказывать продукты с доставкой на дом – число заказов возросло за 10 дней почти вдвое; при этом в первый день Нового года особенной популярностью пользовались самые простые, "не праздничные" продукты - белый хлеб, вода и молоко, рассказали РИА Новости в сервисе доставки "Самокат".
В десятку самых заказываемых 1 января продуктов также вошли: лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца.
"Согласно данным "Самоката", максимальный рост спроса в новогодние праздники был зафиксирован 2 января (+18% по сравнению с 1 января). К концу новогодних праздников количество заказов увеличилось почти вдвое", - рассказали в компании, проанализировав заказы россиян в новогодние праздники.
Такие традиционно популярные продукты, как хлеб, вода, молоко и яйца, вошли в топ-10 самых продаваемых товаров и в целом за 10 дней новогодних каникул. Ко 2 января в десятке самых популярных оказались мандарины: они поднялись на 9-ю строчку. Однако уже 3 января россияне стали чаще заказывать бананы.
Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего возрос спрос, по данным "Самоката", оказались апельсиновый сок (рост в 4,7 раза по сравнению с началом декабря), вода (+378%), мороженое эскимо (спрос вырос в 3,2 раза) и чипсы (+311%). В долевом соотношении самый высокий рост показали разделы с хлебобулочными изделиями (+8,7% по сравнению с аналогичным периодом декабря) и мучной кондитерской продукцией (+3,5%).
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