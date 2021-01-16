https://ria.ru/20210116/dostavka-1593293890.html

"Бананы vs мандарины". Стало известно, что россияне ели в праздники

"Бананы vs мандарины". Стало известно, что россияне ели в праздники

Россияне в новогодние каникулы стали больше заказывать продукты с доставкой на дом – число заказов возросло за 10 дней почти вдвое; при этом в первый день... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:17

2021-01-16T08:17

2021-01-16T08:17

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/31491/38/314913829_0:79:801:529_1920x0_80_0_0_41ead29c7a76a9414ceb124dd9e5bb80.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне в новогодние каникулы стали больше заказывать продукты с доставкой на дом – число заказов возросло за 10 дней почти вдвое; при этом в первый день Нового года особенной популярностью пользовались самые простые, "не праздничные" продукты - белый хлеб, вода и молоко, рассказали РИА Новости в сервисе доставки "Самокат".В десятку самых заказываемых 1 января продуктов также вошли: лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца.Такие традиционно популярные продукты, как хлеб, вода, молоко и яйца, вошли в топ-10 самых продаваемых товаров и в целом за 10 дней новогодних каникул. Ко 2 января в десятке самых популярных оказались мандарины: они поднялись на 9-ю строчку. Однако уже 3 января россияне стали чаще заказывать бананы.Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего возрос спрос, по данным "Самоката", оказались апельсиновый сок (рост в 4,7 раза по сравнению с началом декабря), вода (+378%), мороженое эскимо (спрос вырос в 3,2 раза) и чипсы (+311%). В долевом соотношении самый высокий рост показали разделы с хлебобулочными изделиями (+8,7% по сравнению с аналогичным периодом декабря) и мучной кондитерской продукцией (+3,5%).

https://ria.ru/20200103/1563083207.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество