https://ria.ru/20210116/donbass-1593334465.html
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву ряд украинцев, находящихся в местах лишения свободы. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:04
2021-01-16T16:04
2021-01-16T16:29
наталья никонорова
владислав дейнего
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву ряд украинцев, находящихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.Отмечается, что такое решение приняли в руководстве республик в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего".В группу передаваемых граждан войдут "женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".В заявлении указано, что украинцев вернут на родину при посредничестве Виктора Медведчука, когда состоится передача и сколько человек будут в ней участвовать, не уточняется. Православные христиане будут праздновать Крещение Господне 19 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/donbass-1592781868.html
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наталья никонорова, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире