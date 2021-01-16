Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/donbass-1593334465.html
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву ряд украинцев, находящихся в местах лишения свободы. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:04
2021-01-16T16:29
наталья никонорова
владислав дейнего
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8a5213c3788288a9dcdf793a120f63b.jpg
ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву ряд украинцев, находящихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.Отмечается, что такое решение приняли в руководстве республик в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего".В группу передаваемых граждан войдут "женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".В заявлении указано, что украинцев вернут на родину при посредничестве Виктора Медведчука, когда состоится передача и сколько человек будут в ней участвовать, не уточняется. Православные христиане будут праздновать Крещение Господне 19 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/donbass-1592781868.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeaa2c92ca0e4a463fe9e339948243c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья никонорова, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц

16:04 16.01.2021 (обновлено: 16:29 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву ряд украинцев, находящихся в местах лишения свободы.
Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.
Отмечается, что такое решение приняли в руководстве республик в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего".
В группу передаваемых граждан войдут "женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".
В заявлении указано, что украинцев вернут на родину при посредничестве Виктора Медведчука, когда состоится передача и сколько человек будут в ней участвовать, не уточняется.
Православные христиане будут праздновать Крещение Господне 19 января.
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 20:31Сказано в эфире
"Им не нужны люди". Какой "золотой мост" приготовил Киев для Донбасса?
 
Наталья НиконороваВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния