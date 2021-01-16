В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли
15:49 16.01.2021 (обновлено: 19:05 16.01.2021)
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Ранее МЧС сообщало, что в столице региона сгорел частный дом. Пожар был локализован в 14.13, в 14.52 – полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
"В результате пожара в Махачкале погибли мать и двое детей", - сообщил собеседник.
Информированный источник уточнил, что женщине было 27-28 лет, мальчику – 4-5 лет, девочке – 3-4 года.
По уточненным данным, число жертв пожара в Махачкале возросло до четырех, власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сегодня в Махачкале произошел пожар в частном доме по улице Нурадилова. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли молодая женщина и двое детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался в Республиканской клинической больнице. По поручению главы республики Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь", - сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
В настоящее время причины возгорания выясняются.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Махачкале, сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших.