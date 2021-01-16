https://ria.ru/20210116/dom-1593332896.html

В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли

В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли

Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:49

2021-01-16T15:49

2021-01-16T19:05

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Ранее МЧС сообщало, что в столице региона сгорел частный дом. Пожар был локализован в 14.13, в 14.52 – полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.Информированный источник уточнил, что женщине было 27-28 лет, мальчику – 4-5 лет, девочке – 3-4 года.По уточненным данным, число жертв пожара в Махачкале возросло до четырех, власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших, сообщает пресс-служба главы региона.В настоящее время причины возгорания выясняются.Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Махачкале, сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.Власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/pozhar-1593311825.html

https://ria.ru/20210115/pozhar-1593128087.html

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия