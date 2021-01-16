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В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли
В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли
Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:49
2021-01-16T19:05
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Ранее МЧС сообщало, что в столице региона сгорел частный дом. Пожар был локализован в 14.13, в 14.52 – полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.Информированный источник уточнил, что женщине было 27-28 лет, мальчику – 4-5 лет, девочке – 3-4 года.По уточненным данным, число жертв пожара в Махачкале возросло до четырех, власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших, сообщает пресс-служба главы региона.В настоящее время причины возгорания выясняются.Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Махачкале, сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.Власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

В Махачкале сгорел частный дом, четыре человека погибли

15:49 16.01.2021 (обновлено: 19:05 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Мать и двое детей погибли в результате пожара в дагестанской Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Ранее МЧС сообщало, что в столице региона сгорел частный дом. Пожар был локализован в 14.13, в 14.52 – полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 12:08
В Твери жертвами пожара в жилом доме стали четыре человека
"В результате пожара в Махачкале погибли мать и двое детей", - сообщил собеседник.
Информированный источник уточнил, что женщине было 27-28 лет, мальчику – 4-5 лет, девочке – 3-4 года.
По уточненным данным, число жертв пожара в Махачкале возросло до четырех, власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сегодня в Махачкале произошел пожар в частном доме по улице Нурадилова. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли молодая женщина и двое детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался в Республиканской клинической больнице. По поручению главы республики Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь", - сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
В настоящее время причины возгорания выясняются.
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В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Махачкале, сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Власти Дагестана окажут необходимую помощь родным погибших.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
 
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