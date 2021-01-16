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https://ria.ru/20210116/dollar-1593359809.html
FT заявила о планах ЕС снизить "господство доллара" после ухода Трампа
FT заявила о планах ЕС снизить "господство доллара" после ухода Трампа
Евросоюз планирует бороться с "господством доллара" на мировых рынках, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:09
2021-01-16T23:45
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
джо байден
иран
сша
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в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Евросоюз планирует бороться с "господством доллара" на мировых рынках, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии."Мировые финансовые рынки слишком зависимы от доллара", — говорится в одном из документов, с которыми ознакомились журналисты.По словам авторов статьи, вопрос о зависимости от доллара планируется поднять незадолго до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Один из ключевых проектов планируют принять 19 января. Сообщается, что документ связан с преодолением трудностей на примере тех, с которыми ЕС столкнулся после восстановления Дональдом Трампом санкций против Ирана. Также в инициативе говорится о необходимости защитить страны от "последствий незаконного экстерриториального применения" подобных мер."Годы президентства Трампа выявили наши уязвимые места, и мы должны устранить их &lt;…&gt;. Речь идет о месте Евросоюза в мире: о возможности иметь достаточную экономическую и финансовую мощность", — цитирует издание представителя ЕК.Помимо прочего, как отмечается в статье, ЕС указал на необходимость найти способы повышения роли евро на мировой арене — в частности, за счет уроков, извлеченных из пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201230/dollar-1591499953.html
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дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, иран, сша, евро, доллар, в мире, экономика

FT заявила о планах ЕС снизить "господство доллара" после ухода Трампа

22:09 16.01.2021 (обновлено: 23:45 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Евросоюз планирует бороться с "господством доллара" на мировых рынках, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
"Мировые финансовые рынки слишком зависимы от доллара", — говорится в одном из документов, с которыми ознакомились журналисты.
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По словам авторов статьи, вопрос о зависимости от доллара планируется поднять незадолго до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Один из ключевых проектов планируют принять 19 января. Сообщается, что документ связан с преодолением трудностей на примере тех, с которыми ЕС столкнулся после восстановления Дональдом Трампом санкций против Ирана. Также в инициативе говорится о необходимости защитить страны от "последствий незаконного экстерриториального применения" подобных мер.
"Годы президентства Трампа выявили наши уязвимые места, и мы должны устранить их <…>. Речь идет о месте Евросоюза в мире: о возможности иметь достаточную экономическую и финансовую мощность", — цитирует издание представителя ЕК.
Помимо прочего, как отмечается в статье, ЕС указал на необходимость найти способы повышения роли евро на мировой арене — в частности, за счет уроков, извлеченных из пандемии коронавируса.
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