МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
01:13 16.01.2021 (обновлено: 06:19 16.01.2021)
ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Франция сожалеет о намерении РФ выйти из Договора по открытому небу и надеется, что Москва пересмотрит это решение, заявил представитель французского МИД.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.
"Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте", - сказал представитель ведомства журналистам. "Мы надеемся, что Российская Федерация пересмотрит свое решение, которое подрывает сам договор и, кроме того, наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности", - отметил он.
Представитель французского МИД указал, что недавно все государства-участники, включая РФ, по случаю четвертой Конференции по рассмотрению действия договора подтвердили "свою приверженность этому документу и полное применение его положений". "Франция вместе с несколькими европейскими партнерами недавно предложила углубить эти обмены мнениями по вопросам, связанным реализацией (договора), которые были подняты Российской Федерацией. Мы сожалеем о том, что РФ не пожелала участвовать в этом диалоге и теперь решает выйти из этого договора", - добавил он.
Ранее МИД Великобритании заявил, что разочарован намерением России выйти из Договора по открытому небу и призывает ее пересмотреть это решение, а внешнеполитическое ведомство ФРГ назвало заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.