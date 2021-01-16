https://ria.ru/20210116/dogovor-1593285526.html

МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Франция сожалеет о намерении РФ выйти из Договора по открытому небу и надеется, что Москва пересмотрит это решение, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T01:13

2021-01-16T01:13

2021-01-16T06:19

россия

договор по открытому небу

дональд трамп

мид германии

форин-офис

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москва

вашингтон (город)

сша

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ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Франция сожалеет о намерении РФ выйти из Договора по открытому небу и надеется, что Москва пересмотрит это решение, заявил представитель французского МИД.МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.Представитель французского МИД указал, что недавно все государства-участники, включая РФ, по случаю четвертой Конференции по рассмотрению действия договора подтвердили "свою приверженность этому документу и полное применение его положений". "Франция вместе с несколькими европейскими партнерами недавно предложила углубить эти обмены мнениями по вопросам, связанным реализацией (договора), которые были подняты Российской Федерацией. Мы сожалеем о том, что РФ не пожелала участвовать в этом диалоге и теперь решает выйти из этого договора", - добавил он.Ранее МИД Великобритании заявил, что разочарован намерением России выйти из Договора по открытому небу и призывает ее пересмотреть это решение, а внешнеполитическое ведомство ФРГ назвало заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями".Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593266233.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593240354.html

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