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СК раскрыл детали дела убийцы педофила в Уфе
СК раскрыл детали дела убийцы педофила в Уфе
Следственное управление СК по Республике Башкортостан в Instagram раскрыло подробности дела Владимира Санкина, приговоренного к восьми годам заключения за... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:23
2021-01-16T20:23
2021-01-16T20:23
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республика башкортостан
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Следственное управление СК по Республике Башкортостан в Instagram раскрыло подробности дела Владимира Санкина, приговоренного к восьми годам заключения за убийство мужчины, ранее отбывавшего срок за педофилию.В сообщении указывается, что убитый не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им.Так, по информации СК, мужчина предложил подросткам за полторы тысячи рублей показать ему свои половые органы. Те отказались и свободно покинули квартиру, после чего находились возле его дома и кидали в его окно снежки.Отмечается, что в это время они встретили Санкина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и рассказали ему о предложении мужчины.Санкин нанес множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове мужчины. Затем он более четырех часов заставлял его лежать на морозе без верхней одежды и обуви, отчего мужчина скончался.Как отмечает СК, оружия у погибшего не было, и он не представлял реальной угрозы ни для подсудимого, ни для подростков.При этом адвокат Санкина Искандар Кабиров ранее сообщал РИА Новости, что его подзащитный перед инцидентом возвращался с работы. В этот момент к нему подбежал один из подростков, которого он знал лично, и сообщил, что мужчина удерживает его друга у себя дома. Тогда Санкин поднялся в квартиру и вывел оттуда подростка. По словам адвоката, именно убитый первым ударил его подзащитного.Суд приговорил Санкина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение о его виновности в убийстве принял суд присяжных.
https://ria.ru/20210114/sud-1593009928.html
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россия, республика башкортостан, происшествия
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Следственное управление СК по Республике Башкортостан
в Instagram
раскрыло подробности дела Владимира Санкина, приговоренного к восьми годам заключения за убийство мужчины, ранее отбывавшего срок за педофилию.
В сообщении указывается, что убитый не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им.
Так, по информации СК, мужчина предложил подросткам за полторы тысячи рублей показать ему свои половые органы. Те отказались и свободно покинули квартиру, после чего находились возле его дома и кидали в его окно снежки.
Отмечается, что в это время они встретили Санкина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и рассказали ему о предложении мужчины.
Санкин нанес множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове мужчины. Затем он более четырех часов заставлял его лежать на морозе без верхней одежды и обуви, отчего мужчина скончался.
Как отмечает СК, оружия у погибшего не было, и он не представлял реальной угрозы ни для подсудимого, ни для подростков.
При этом адвокат Санкина Искандар Кабиров ранее сообщал РИА Новости, что его подзащитный перед инцидентом возвращался с работы. В этот момент к нему подбежал один из подростков, которого он знал лично, и сообщил, что мужчина удерживает его друга у себя дома. Тогда Санкин поднялся в квартиру и вывел оттуда подростка. По словам адвоката, именно убитый первым ударил его подзащитного.
Суд приговорил Санкина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение о его виновности в убийстве принял суд присяжных.