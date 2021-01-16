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В Чечне около 25 тысяч человек остались без света
В Чечне около 25 тысяч человек остались без света
Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:25
2021-01-16T21:44
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
гудермес
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ.В субботу в 18.07 мск на подстанции 110 кВ Гудермес в Чечне отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2.Температура наружного воздуха 2 градуса по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Позднее власти сообщили, что электроснабжение восстановлено.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), гудермес, происшествия

В Чечне около 25 тысяч человек остались без света

19:25 16.01.2021 (обновлено: 21:44 16.01.2021)
 
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ.
В субботу в 18.07 мск на подстанции 110 кВ Гудермес в Чечне отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Гудермес и Гудермесском районе (около 24 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 5,5 МВт", - говорится в сообщении.

Температура наружного воздуха 2 градуса по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Позднее власти сообщили, что электроснабжение восстановлено.

"Специалисты "Чеченэнерго" (под управлением "Россети Северный Кавказ" - ред.) оперативно, менее чем за два часа, полностью восстановили энергоснабжение потребителей Гудермесского района. Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось и осуществлялось в полном объеме", - говорится в сообщении.

 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГудермесПроисшествия
 
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