В Чечне около 25 тысяч человек остались без света
19:25 16.01.2021 (обновлено: 21:44 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ.
В субботу в 18.07 мск на подстанции 110 кВ Гудермес в Чечне отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Гудермес и Гудермесском районе (около 24 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 5,5 МВт", - говорится в сообщении.
Температура наружного воздуха 2 градуса по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Позднее власти сообщили, что электроснабжение восстановлено.
"Специалисты "Чеченэнерго" (под управлением "Россети Северный Кавказ" - ред.) оперативно, менее чем за два часа, полностью восстановили энергоснабжение потребителей Гудермесского района. Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось и осуществлялось в полном объеме", - говорится в сообщении.