https://ria.ru/20210116/chechnya-1593349682.html

В Чечне около 25 тысяч человек остались без света

В Чечне около 25 тысяч человек остались без света

Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:25

2021-01-16T19:25

2021-01-16T21:44

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

гудермес

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 24,5 тысячи человек в Чеченской республике остались без электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, сообщило Минэнерго РФ.В субботу в 18.07 мск на подстанции 110 кВ Гудермес в Чечне отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2.Температура наружного воздуха 2 градуса по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Позднее власти сообщили, что электроснабжение восстановлено.

https://ria.ru/20210114/dagestan-1592974403.html

россия

гудермес

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), гудермес, происшествия