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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/britaniya-1593361943.html
В Британии выявили более 41 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 41 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:56
2021-01-16T22:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее было зарегистрировано 55 761 случай заболевания, скончались 1280 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,35 миллиона человек, скончались более 88,5 тысячи.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 41 тысячи случаев COVID-19 за сутки

22:56 16.01.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее было зарегистрировано 55 761 случай заболевания, скончались 1280 человек.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 16:21
Доктор Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,35 миллиона человек, скончались более 88,5 тысячи.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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