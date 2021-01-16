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В Британии выявили более 41 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 41 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:56
2021-01-16T22:56
2021-01-16T22:56
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число случаев COVID-19 за сутки выросло на 41 346, скончались 1295 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее было зарегистрировано 55 761 случай заболевания, скончались 1280 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,35 миллиона человек, скончались более 88,5 тысячи.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире