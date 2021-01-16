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Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря
Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря
Избранный президент США Джо Байден назвал своих кандидатов на посты заместителей госсекретаря, в их числе — ветераны Госдепа Виктория Нуланд и Уэнди Шерман,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:34
2021-01-16T18:07
нато
барак обама
европа
монголия
венди шерман
виктория нуланд
джо байден
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден назвал своих кандидатов на посты заместителей госсекретаря, в их числе — ветераны Госдепа Виктория Нуланд и Уэнди Шерман, сообщил штаб политика. Владеющая русским языком Нуланд может стать заместителем главы ведомства по политическим вопросам. Она отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря. При Бараке Обаме она возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме и уже занимала пост замгоссекретаря.Еще одним первым заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике.Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она занимается нераспространением и возглавляет организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента. Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
https://ria.ru/20201130/yellen-1587014291.html
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нато, барак обама, европа, монголия, венди шерман, виктория нуланд, джо байден, иран, сша, в мире

Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря

16:34 16.01.2021 (обновлено: 18:07 16.01.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден назвал своих кандидатов на посты заместителей госсекретаря, в их числе — ветераны Госдепа Виктория Нуланд и Уэнди Шерман, сообщил штаб политика.
Владеющая русским языком Нуланд может стать заместителем главы ведомства по политическим вопросам. Она отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.
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Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря. При Бараке Обаме она возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме и уже занимала пост замгоссекретаря.
Еще одним первым заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике.
Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она занимается нераспространением и возглавляет организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".
В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента. Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
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НАТОБарак ОбамаЕвропаМонголияВенди ШерманВиктория НуландДжо БайденИранСШАВ мире
 
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