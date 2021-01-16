https://ria.ru/20210116/bayden-1593336401.html

Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря

Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря

Избранный президент США Джо Байден назвал своих кандидатов на посты заместителей госсекретаря, в их числе — ветераны Госдепа Виктория Нуланд и Уэнди Шерман,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:34

2021-01-16T16:34

2021-01-16T18:07

нато

барак обама

европа

монголия

венди шерман

виктория нуланд

джо байден

иран

сша

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден назвал своих кандидатов на посты заместителей госсекретаря, в их числе — ветераны Госдепа Виктория Нуланд и Уэнди Шерман, сообщил штаб политика. Владеющая русским языком Нуланд может стать заместителем главы ведомства по политическим вопросам. Она отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря. При Бараке Обаме она возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме и уже занимала пост замгоссекретаря.Еще одним первым заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике.Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она занимается нераспространением и возглавляет организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента. Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.

https://ria.ru/20201130/yellen-1587014291.html

https://ria.ru/20210111/bayden-1592574532.html

европа

монголия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, барак обама, европа, монголия, венди шерман, виктория нуланд, джо байден, иран, сша, в мире