https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:48
2021-01-16T16:48
2021-01-16T16:48
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республика башкортостан
происшествия
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УФА, 16 янв – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона.По данным ведомства, около 17.00 на 1337-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Лада Приора" и грузовик.Отмечается, что на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
https://ria.ru/20210115/dtp-1593254572.html
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россия, республика башкортостан, происшествия