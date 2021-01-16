https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:48

2021-01-16T16:48

2021-01-16T16:48

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 16 янв – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона.По данным ведомства, около 17.00 на 1337-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Лада Приора" и грузовик.Отмечается, что на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

https://ria.ru/20210115/dtp-1593254572.html

россия

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, происшествия