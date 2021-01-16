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В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:48
2021-01-16T16:48
россия
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 16 янв – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона.По данным ведомства, около 17.00 на 1337-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Лада Приора" и грузовик.Отмечается, что на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
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россия, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

16:48 16.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УФА, 16 янв – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии, сообщили журналистам в ГИБДД региона.
По данным ведомства, около 17.00 на 1337-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Лада Приора" и грузовик.

"Имеются предварительные сведения о четырех погибших, из которых один ребенок", - сообщает ГИБДД по Башкирии.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
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