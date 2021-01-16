https://ria.ru/20210116/avariya-1593236310.html

Сибиряка обязали возмещать ущерб за ДТП, к которому он не имел отношения

Сибиряка обязали возмещать ущерб за ДТП, к которому он не имел отношения

Житель Новосибирска полгода добивается признания его жертвой мошенничества с ОСАГО. В августе Алексей Парщиков обнаружил, что в ГИБДД на его имя оформили... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Лина Панченко. Житель Новосибирска полгода добивается признания его жертвой мошенничества с ОСАГО. В августе Алексей Парщиков обнаружил, что в ГИБДД на его имя оформили протокол о ДТП, произошедшем в мае с мотоциклом и автомобилем "Ниссан". По этим документам мотоциклист получил компенсацию, после чего страховая компания подала иск к Парщикову. Но Алексей утверждает, что никогда не ездил на "Ниссане": кто-то предъявил инспектору копию его водительского удостоверения, составил от его лица "признательное" объяснение и подделал подписи в протоколе. Сибиряк обратился в полицию. Владелец машины подтвердил, что сдавал ее в аренду другому человеку. Однако полицейские не стали расследовать дело, а страховщики предпочли не вмешиваться и даже не прислали в суд представителя. В итоге Парщикова обязали возместить 161 тысячу рублей. "Никогда у меня такой машины не было"Алексею тридцать восемь, у него есть собственный "Форд Фокус". Авария же произошла с "Ниссан Санни". По официальной версии, 8 мая в 22:50 седан, выезжая со двора, не уступил дорогу мотоциклу "Кавасаки". Оба транспортных средства получили повреждения, больше пострадал байк. Парщиков показывает фото с места ДТП. На заднем стекле старого "Ниссана" — номер телефона городского такси. Алексей работает риелтором. "Утверждаю и буду утверждать: никогда у меня такой машины не было, к этому ДТП никакого отношения не имею", — заявил он РИА Новости, рассказывая о своих злоключениях.А началось все с того, что в августе Алексей обнаружил в приложении "Госуслуги" два "странных автомобильных штрафа по 500 рублей". Один — за езду без полиса, второй — за нарушение ПДД. Удивился, принял за ошибку. "Потом смотрю — автомобиль какой-то левый. Через несколько дней по почте пришел иск. Страховая компания утверждала, что восьмого мая я совершил ДТП, меня признали виновным — есть административный материал якобы с моими подписями. А страховщики подали на меня в суд о взыскании в виде регресса 156 тысяч рублей. Опешил, тут же написал им, пытался звонить, предупреждал, что привлекают не того человека". Утром десятого августа Парщиков направил по электронной почте письмо юристу страховой компании: "Получил исковое заявление и пребываю в шоке. Я никакого отношения не имею к ДТП между "Ниссаном" и мотоциклом "Кавасаки" от 08.05.2020. Кто-то изготовил, видимо, полную копию моего водительского удостоверения и оформил ДТП от моего имени". Ответа так и не дождался. К разным сотрудникам организации он обращался 20 раз (сканы переписки имеются в распоряжении редакции). "За все время был только один ответ в конце ноября, когда суд уже подходил к завершению, и то очень формальный, похожий на автоматическое сообщение. Предлагалось направить заявление в письменном виде, указать ФИО, номер полиса, изложить суть. Как будто до этого не излагал".Связались с Парщиковым вживую только после решения суда, принятого восьмого декабря. Попал в бюрократическую карусельВ тот же день, когда он отправил первое письмо (10 августа), Парщиков подал в полицию заявление на неизвестного ему водителя "Ниссана". "Тогда я был уверен, что кто-то ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД, пострадавшего мотоциклиста и страховую". Владелец машины, как выяснилось, — житель Новосибирска Егор Н. Алексей потребовал допросить его, а также разобраться, кто подделал права, сфальсифицировал объяснение и подписи. И тут "закрутилась бюрократическая карусель". Тридцатого августа из полиции пришел ответ: Н. допросили, он пояснил, что в декабре 2019-го лишен водительских прав, сдает авто в аренду. В мае 2020-го на "Ниссане" ездил "мужчина азиатской внешности, который ему сообщал, что совершил столкновение и возместил причиненный (машине. — Прим. ред.) ущерб". Однако как оформлялось ДТП, владельцу неизвестно. Возбуждать уголовное дело против Н. по статье "Подделка документов" отказались. Впрочем, Парщиков его в этом и не обвинял — просто просил разобраться. В том же постановлении майор полиции ходатайствовала об отмене собственного решения и направлении материалов прокурору (так делают, если для проверки не хватило времени). Парщиков расценил это как нежелание расследовать дело. Он был настолько уверен в своей правоте, что даже не привлекал адвоката. Самостоятельно отправился в суд, написал жалобу. Но "предмета для судебного контроля" не нашлось, поскольку суд выяснил, что отказное постановление прокурор уже отменил и направил дело на дополнительную проверку. "Однако позже постановление о проверке в надзорном ведомстве отменили, и никто ничего так и не расследовал", — добавляет Парщиков. Обжаловать штрафы да и просто понять, как аварию оформили на его имя, тоже не удалось: в полиции сообщили, что материалы ушли для рассмотрения иска о возмещении ущерба, а запросить их для проверки из суда нельзя. "Я будто бился головой о бетонную стену", — вспоминает сибиряк.Скан прав и странные фото"Ничего не оставалось, как только готовиться к процессу, — продолжает Алексей. — Не сомневался, что там разберутся". Лишь в суде он наконец ознакомился с материалами по ДТП. Они его удивили, но одновременно обрадовали: ведь документы говорят сами за себя. На месте ДТП составили европротокол, сделали фотографии, а уже потом аварию оформили в ГИБДД. В акте инспектора указано, что "Ниссан" получил повреждения правой передней части — крыла, фары, бампера. Но на фото аварийный автомобиль — только сзади. Кроме того, Парщиков рассмотрел приобщенные к делу копии водительских удостоверений — мотоциклиста и свое. "Корочки" байкера фотографировали в его руках, с обеих сторон. А документ Алексея выглядит как "копия с копии", причем односторонняя. Из этого он сделал вывод, что его права не подделывали, а использовали скан. "Я раньше работал в крупной федеральной компании, мы там оставляли свои удостоверения, потому что пользовались личными автомобилями по делам организации. Думаю, утечка оттуда", — предполагает Парщиков. Бумажки оказались важнееАлексей потребовал допросить в суде инспектора, оформлявшую ДТП. Та не отклинулась. Тогда он лично отвез и передал повестку в канцелярию отдела. "Капитан полиции в суде подтвердила: видит меня впервые. Но подчеркнула, что документы оформляла по всем правилам", — говорит Парщиков. По словам инспектора, личности участников ДТП, давших в отделе объяснения и подписавших протоколы, она удостоверяла по оригиналам водительских прав, а копии они ей сами отдали. "Непонятно, как им это удалось, если сотрудник добросовестно отнеслась к своим обязанностям", — иронизирует собеседник. Допросили и владельца "Ниссана". Он повторил сказанное в полиции. Но ни имени, ни фамилии "мужчины азиатской внешности" не назвал. "Утверждает, что не знает, а договора аренды нет. Тоже не совсем понятная ситуация". Но главное, считает Парщиков, Н. сообщил суду, что раньше Алексея не видел и автомобиль ему никогда не передавал. Машину использовали как такси.Выяснить у компании-перевозчика, кто ездил на "Ниссане", Алексею самостоятельно не удалось: ему объяснили, что такую информацию предоставляют исключительно по запросу компетентных органов. Однако Парщиков полагал, что "железобетонных" свидетельств хозяина машины и инспектора, признавших, что раньше его никогда не видели, вполне достаточно. Не настаивал и на почерковедческой экспертизе. "Думал, решение будет в мою пользу. Однако для суда оказались важнее бумажки".Судья, сославшись на материалы по ДТП, где "имеются личные пояснения Парщикова", которые он "не оспорил", постановила, что он управлял автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО, и нарушил ПДД: не уступил дорогу мотоциклу. То, что полиция 30 августа отказала в возбуждении уголовного дела против Н, а прокурор впоследствии отклонил жалобу Парщикова, тоже истолковали против ответчика. Свидетельство супруги Алексея о том, что он в день ДТП находился дома, суд не учел, поскольку она — лицо заинтересованное. А слова владельца "Ниссана" оценил как достоверные, но указывающие на вину ответчика, "поскольку подтверждаются совокупностью иных письменных доказательств". Парщикова обязали компенсировать истцу (страховой компании) 156,7 тысячи рублей, выплаченных мотоциклисту, и 4,3 тысячи судебных расходов. Также в решении отмечено, что "на судебное заседание представитель истца не явился, извещен, просил о рассмотрении дела в его отсутствие"."Другого способа пробить эту бетонную стену не вижу"Алексей готовится к апелляции в надежде, что решение первой инстанции отменят, а при новом рассмотрении суд потребует назначить почерковедческую экспертизу и запросит данные у сотового оператора, подтверждающие: в момент ДТП он находился дома. Продолжает писать жалобы в полицию и прокуратуру. "Просил возбудить дело против мотоциклиста, приступить к его поискам. Думаю, раз он получил выплату по ОСАГО, значит, мог и устроить это ДТП. А еще стоит проверить инспектора: ведь она не поняла, что ей предоставили поддельные документы и левого человека, из-за чего наказали меня".Из полиции, по его словам, по-прежнему приходят "одни отказы и отписки". Но его обращение приняли к рассмотрению в прокуратуре Новосибирской области. Параллельно Алексей обратился в СМИ: "Другого способа пробить эту бетонную стену не вижу". Всемогущее постановлениеВ страховой компании РИА Новости пояснили, что иск к Парщикову подали, поскольку он "согласно документам компетентных органов" признан виновным в аварии водителем, не допущенным к управлению автомобилем. Там сразу заняли такую позицию: "Кому мы должны верить, если есть документ из ГИБДД — официального органа?" И отметили: "Постановление Парщиков не оспорил в должном порядке и не представил ни правоохранительным органам, ни суду весомых доказательств того, что он действительно не был за рулем в момент ДТП". Позже уточнили, что Алексею "следует представить страховщику и в суд апелляционной инстанции все собранные доказательства, подтверждающие его слова о том, что он не участвовал в ДТП и не подписывал в ГИБДД объяснений о своей виновности". Если это подтвердится, компания инициирует обращение в полицию и подаст иск к виновному. РИА Новости попыталось связаться с другими фигурантами этой истории. Телефон владельца "Ниссана" недоступен. Номер, указанный в документах ГИБДД как контакт Парщикова, по словам Алексея, ему никогда не принадлежал. Мы набрали его: обслуживание временно приостановлено. В соцсети "ВКонтакте" есть страница мотоциклиста Сергея М., но он давно туда не заходил. Его друзья по соцсети рассказали, что давно с ним не общались и не знают, где он сейчас. Алексей Парщиков предоставил нам скан беседы с одним из знакомых Сергея: он писал, что видел М. пару лет назад, когда тот работал аварийным комиссаром. Сейчас этот пользователь закрыл страницу.Агентство направило запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить, проводили ли там проверку обстоятельств, при которых составлялся административный материал на Парщикова. Оперативный комментарий мы не получили. Обратились также в областную прокуратуру, но и там не смогли быстро ответить.

https://ria.ru/20201229/dtp-1591235035.html

https://ria.ru/20200929/dtp-1577908007.html

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