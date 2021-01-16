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Спикер парламента Армении ответил на обвинения в шпионаже
Спикер парламента Армении ответил на обвинения в шпионаже
Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян отреагировал на слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна, заявившего, что... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:28
2021-01-16T23:47
арарат мирзоян
серж саргсян
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ЕРЕВАН, 16 янв – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян отреагировал на слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна, заявившего, что глава законодательного органа был "завербован" турецкой стороной.В субботу Минасян, являющийся зятем бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что глава парламента начал сотрудничать с Турцией в 2005 года, когда занимался научным исследованием процессов признания в США геноцида армян в Османской империи. По словам экс-посла, Служба национальной безопасности Армении зафиксировала связь Мирзояна с турецкими кураторами и тот был вынужден согласиться на сотрудничество с СНБ, "став двойным агентом". Дипломат выложил на своей странице в Facebook, как он утверждает, текст заявления о согласии на сотрудничество, написанного рукой Мирзояна.В ответ экс-посол заявил, что глава парламента "избрал самый примитивный вариант самозащиты - опровергать факты". "Факт обнародован, предлагаю провести экспертизу почерка… и снять с него (Мирзояна – ред.) показания, чтобы уточнить, при каких обстоятельствах он стал агентом СНБ", - написал дипломат в Facebook. Он заявил, что если спикер продолжит отпираться, то "ответ не запоздает".Служба нацбезопасности Армении прокомментировала слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна о том, что спикер парламента Арарат Мирзоян был "завербован" турецкой стороной, заявив, что глава законодательного органа не является агентом спецслужб."Служба национальной безопасности официально информирует, что обнародованная бывшим послом Микаелом Минасяном информация о том, что председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян является агентом специальных служб, и иные распространенные документы – очевидная ложь и не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении на сайте СНБ.
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арарат мирзоян, серж саргсян, турция, ватикан, сша, армения, в мире

Спикер парламента Армении ответил на обвинения в шпионаже

22:28 16.01.2021 (обновлено: 23:47 16.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян во время парламентских слушаний
Исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян во время парламентских слушаний - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 16 янв – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян отреагировал на слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна, заявившего, что глава законодательного органа был "завербован" турецкой стороной.
В субботу Минасян, являющийся зятем бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что глава парламента начал сотрудничать с Турцией в 2005 года, когда занимался научным исследованием процессов признания в США геноцида армян в Османской империи. По словам экс-посла, Служба национальной безопасности Армении зафиксировала связь Мирзояна с турецкими кураторами и тот был вынужден согласиться на сотрудничество с СНБ, "став двойным агентом". Дипломат выложил на своей странице в Facebook, как он утверждает, текст заявления о согласии на сотрудничество, написанного рукой Мирзояна.

"Очередной бред Микаела Минасяна должен удостоиться должной уголовно-правовой оценки. Минасян должен ответить и за этот ложный донос", - написал Мирзоян в Facebook.

В ответ экс-посол заявил, что глава парламента "избрал самый примитивный вариант самозащиты - опровергать факты". "Факт обнародован, предлагаю провести экспертизу почерка… и снять с него (Мирзояна – ред.) показания, чтобы уточнить, при каких обстоятельствах он стал агентом СНБ", - написал дипломат в Facebook. Он заявил, что если спикер продолжит отпираться, то "ответ не запоздает".
Эдуард Шармазанов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 00:28
В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
Служба нацбезопасности Армении прокомментировала слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна о том, что спикер парламента Арарат Мирзоян был "завербован" турецкой стороной, заявив, что глава законодательного органа не является агентом спецслужб.
"Служба национальной безопасности официально информирует, что обнародованная бывшим послом Микаелом Минасяном информация о том, что председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян является агентом специальных служб, и иные распространенные документы – очевидная ложь и не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении на сайте СНБ.
 
Арарат МирзоянСерж СаргсянТурцияВатиканСШААрменияВ мире
 
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