https://ria.ru/20210116/armeniya-1593360723.html

Спикер парламента Армении ответил на обвинения в шпионаже

Спикер парламента Армении ответил на обвинения в шпионаже

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян отреагировал на слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна, заявившего, что... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:28

2021-01-16T22:28

2021-01-16T23:47

арарат мирзоян

серж саргсян

турция

ватикан

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153140/19/1531401964_0:73:1601:973_1920x0_80_0_0_90a79ee4e5190ea1f0d3f1d3b8eaa8f3.jpg

ЕРЕВАН, 16 янв – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян отреагировал на слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна, заявившего, что глава законодательного органа был "завербован" турецкой стороной.В субботу Минасян, являющийся зятем бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что глава парламента начал сотрудничать с Турцией в 2005 года, когда занимался научным исследованием процессов признания в США геноцида армян в Османской империи. По словам экс-посла, Служба национальной безопасности Армении зафиксировала связь Мирзояна с турецкими кураторами и тот был вынужден согласиться на сотрудничество с СНБ, "став двойным агентом". Дипломат выложил на своей странице в Facebook, как он утверждает, текст заявления о согласии на сотрудничество, написанного рукой Мирзояна.В ответ экс-посол заявил, что глава парламента "избрал самый примитивный вариант самозащиты - опровергать факты". "Факт обнародован, предлагаю провести экспертизу почерка… и снять с него (Мирзояна – ред.) показания, чтобы уточнить, при каких обстоятельствах он стал агентом СНБ", - написал дипломат в Facebook. Он заявил, что если спикер продолжит отпираться, то "ответ не запоздает".Служба нацбезопасности Армении прокомментировала слова бывшего посла страны в Ватикане Микаела Минасяна о том, что спикер парламента Арарат Мирзоян был "завербован" турецкой стороной, заявив, что глава законодательного органа не является агентом спецслужб."Служба национальной безопасности официально информирует, что обнародованная бывшим послом Микаелом Минасяном информация о том, что председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян является агентом специальных служб, и иные распространенные документы – очевидная ложь и не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении на сайте СНБ.

https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html

турция

ватикан

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арарат мирзоян, серж саргсян, турция, ватикан, сша, армения, в мире