https://ria.ru/20210116/armata-1593302297.html

Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне

Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне

Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:20

2021-01-16T10:20

2021-01-16T20:11

т-90м

т-14

армата

безопасность

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщил ранее источник РИА Новости, военные России протестировали сетецентрические возможности поступающих в войска танков Т-90М "Прорыв" в ходе учебно-боевой операции. Устанавливаемая на эти машины аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) позволяет объединить танки в информационную сеть и повышает их боевую эффективность.По словам Мураховского, сетецентрический принцип предусматривает создание единого межвидового разведывательно-информационного пространства. Причем разведывательная составляющая аккумулирует сведения о противнике от всех источников, а информационная — интегрирует сведения о своих войсках.На данном этапе, пояснил Мураховский, это позволяет создавать разведывательно-огневые контуры для поражения целей в режиме времени, близком к реальному, а также сократить циклы боевого управления, обеспечивая информационное превосходство."Однако надо понимать, что в полной мере возможности ЕСУ ТЗ и сетецентрического принципа боевых действий будут достигнуты в танках следующего поколения Т-14 "Армата", в которых реализован "цифровой борт", способный обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме, что создает предпосылки для роботизации боевых машин будущего", — подчеркнул эксперт.Т-90М — модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню с многослойной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку, защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт". Т-90М оснащен аппаратурой ЕСУ ТЗ и новой системой управления огнем "Калина".Серийные поставки в Сухопутные войска новейших танков Т-14 "Армата" должны начаться в этом году. Машина имеет необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Танк оснащен новыми радиоэлектронными системами, в частности системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты: кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".

https://ria.ru/20201230/armata-1591490376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-90м, т-14, армата, безопасность