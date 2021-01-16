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Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:20
2021-01-16T20:11
т-90м
т-14
армата
безопасность
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщил ранее источник РИА Новости, военные России протестировали сетецентрические возможности поступающих в войска танков Т-90М "Прорыв" в ходе учебно-боевой операции. Устанавливаемая на эти машины аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) позволяет объединить танки в информационную сеть и повышает их боевую эффективность.По словам Мураховского, сетецентрический принцип предусматривает создание единого межвидового разведывательно-информационного пространства. Причем разведывательная составляющая аккумулирует сведения о противнике от всех источников, а информационная — интегрирует сведения о своих войсках.На данном этапе, пояснил Мураховский, это позволяет создавать разведывательно-огневые контуры для поражения целей в режиме времени, близком к реальному, а также сократить циклы боевого управления, обеспечивая информационное превосходство."Однако надо понимать, что в полной мере возможности ЕСУ ТЗ и сетецентрического принципа боевых действий будут достигнуты в танках следующего поколения Т-14 "Армата", в которых реализован "цифровой борт", способный обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме, что создает предпосылки для роботизации боевых машин будущего", — подчеркнул эксперт.Т-90М — модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню с многослойной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку, защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт". Т-90М оснащен аппаратурой ЕСУ ТЗ и новой системой управления огнем "Калина".Серийные поставки в Сухопутные войска новейших танков Т-14 "Армата" должны начаться в этом году. Машина имеет необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Танк оснащен новыми радиоэлектронными системами, в частности системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты: кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".
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т-90м, т-14, армата, безопасность

Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне

10:20 16.01.2021 (обновлено: 20:11 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как сообщил ранее источник РИА Новости, военные России протестировали сетецентрические возможности поступающих в войска танков Т-90М "Прорыв" в ходе учебно-боевой операции. Устанавливаемая на эти машины аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) позволяет объединить танки в информационную сеть и повышает их боевую эффективность.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 00:07Новое оружие России
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
По словам Мураховского, сетецентрический принцип предусматривает создание единого межвидового разведывательно-информационного пространства. Причем разведывательная составляющая аккумулирует сведения о противнике от всех источников, а информационная — интегрирует сведения о своих войсках.

"Сетецентрический принцип реализован в ЕСУ ТЗ, которой планируется оснастить дивизии и бригады Сухопутных войск России. Первые комплекты уже поступили в соединения 1-й танковой армии Западного военного округа. Для интеграции в ЕСУ ТЗ боевые машины нужно оснащать средствами визуализации информации и ее ввода. Такими терминалами оснащены модернизированные основные танки Т-90М", — отметил военный эксперт.

На данном этапе, пояснил Мураховский, это позволяет создавать разведывательно-огневые контуры для поражения целей в режиме времени, близком к реальному, а также сократить циклы боевого управления, обеспечивая информационное превосходство.
"Однако надо понимать, что в полной мере возможности ЕСУ ТЗ и сетецентрического принципа боевых действий будут достигнуты в танках следующего поколения Т-14 "Армата", в которых реализован "цифровой борт", способный обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме, что создает предпосылки для роботизации боевых машин будущего", — подчеркнул эксперт.
НЕ БРАТЬ!!! Танк Т-14 «Армата» - РИА Новости, 1920, 03.05.2017
3 мая 2017, 11:57Инфографика
Танк Т-14 "Армата"
Т-90М — модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню с многослойной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку, защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт". Т-90М оснащен аппаратурой ЕСУ ТЗ и новой системой управления огнем "Калина".
Серийные поставки в Сухопутные войска новейших танков Т-14 "Армата" должны начаться в этом году. Машина имеет необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Танк оснащен новыми радиоэлектронными системами, в частности системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты: кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".
 
Т-90МТ-14АрматаБезопасность
 
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