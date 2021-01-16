https://ria.ru/20210116/alpinist-1593344905.html

Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2

Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2

Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 м). РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:24

2021-01-16T18:24

2021-01-16T18:24

испания

в мире

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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 м).Испанский альпинист получил травму при падении на спуске, он оступился и пролетел 700 метров, у него были сломаны обе ноги, сообщает Mundo Deportivo.Минготе был одним из руководителем группы, которая накануне совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори. Сам Минготе до вершины не добрался.Минготе неоднократно восходил на "восьмитысячники", дважды на Эверест в 2001 и 2003 годах, в 2018 году - на К2. Он также занимался политикой, в 2011-2018 был мэром каталонского городка Паретс-дель-Вальес, где живут около 18 тысяч человек, до этого занимал должность советника по спорту.

https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html

https://ria.ru/20200920/alpinizm-1577516180.html

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испания, в мире