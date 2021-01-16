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Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2
Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2
Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 м). РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:24
2021-01-16T18:24
испания
в мире
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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 м).Испанский альпинист получил травму при падении на спуске, он оступился и пролетел 700 метров, у него были сломаны обе ноги, сообщает Mundo Deportivo.Минготе был одним из руководителем группы, которая накануне совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори. Сам Минготе до вершины не добрался.Минготе неоднократно восходил на "восьмитысячники", дважды на Эверест в 2001 и 2003 годах, в 2018 году - на К2. Он также занимался политикой, в 2011-2018 был мэром каталонского городка Паретс-дель-Вальес, где живут около 18 тысяч человек, до этого занимал должность советника по спорту.
https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html
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испания, в мире

Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину К2

18:24 16.01.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Kuno Lechner / Северная сторона К2
Северная сторона К2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Kuno Lechner /
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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Испанский альпинист Сержи Минготе (Sergi Mingote) погиб при восхождении на К2 (Чогори), вторую по высоте горную вершину мира (8611 м).

"Потрясен новостью о несчастном случае, в результате которого погиб великолепный спортсмен, бывший социалистический мэр Паретса (муниципалитет в провинции Барселона - ред.) и мой личный друг. Объятия и вся моя любовь семье и друзьям Сержи Минготе", - написал в Twitter министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

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Минготе был одним из руководителем группы, которая накануне совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори. Сам Минготе до вершины не добрался.
Минготе неоднократно восходил на "восьмитысячники", дважды на Эверест в 2001 и 2003 годах, в 2018 году - на К2. Он также занимался политикой, в 2011-2018 был мэром каталонского городка Паретс-дель-Вальес, где живут около 18 тысяч человек, до этого занимал должность советника по спорту.
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