https://ria.ru/20210115/zhirinovskiy-1593166722.html

В Совфеде ответили на слова Жириновского о женщинах в политике

В Совфеде ответили на слова Жириновского о женщинах в политике

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:04

2021-01-15T12:04

2021-01-15T12:04

елена бибикова

совет федерации рф

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди женщин нет "самородков".Она подчеркнула, что в сенаторском корпусе много женщин – представителей регионов, которые активно занимаются вопросами социальной политики, поддержкой семьи и детей.Не согласна Бибикова и с заявлением Жириновского о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко – "чисто от чиновников". "Вокруг нее постоянно кипит работа, сформирован клуб женщин – лидеров на международном уровне, поддерживаются инициативы женщин внутри страны", - сказала она.Парламентарий также отметила, что женщины давно доказали свою успешность и в бизнесе, на руководящих должностях. "В итоге можно сказать о том, что именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни", - заключила она.

https://ria.ru/20210113/vybory-1592897293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бибикова, совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, политика