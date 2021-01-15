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В Совфеде ответили на слова Жириновского о женщинах в политике
В Совфеде ответили на слова Жириновского о женщинах в политике
Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:04
2021-01-15T12:04
елена бибикова
совет федерации рф
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди женщин нет "самородков".Она подчеркнула, что в сенаторском корпусе много женщин – представителей регионов, которые активно занимаются вопросами социальной политики, поддержкой семьи и детей.Не согласна Бибикова и с заявлением Жириновского о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко – "чисто от чиновников". "Вокруг нее постоянно кипит работа, сформирован клуб женщин – лидеров на международном уровне, поддерживаются инициативы женщин внутри страны", - сказала она.Парламентарий также отметила, что женщины давно доказали свою успешность и в бизнесе, на руководящих должностях. "В итоге можно сказать о том, что именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни", - заключила она.
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елена бибикова, совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, политика

В Совфеде ответили на слова Жириновского о женщинах в политике

12:04 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди женщин нет "самородков".

"Любая женщина в исполнительной, законодательной власти – это личность, которая добилась многих успехов не только в трудовой деятельности, как правило, у нее есть семья", - сказала Бибикова РИА Новости в пятницу.

Она подчеркнула, что в сенаторском корпусе много женщин – представителей регионов, которые активно занимаются вопросами социальной политики, поддержкой семьи и детей.
Не согласна Бибикова и с заявлением Жириновского о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко – "чисто от чиновников". "Вокруг нее постоянно кипит работа, сформирован клуб женщин – лидеров на международном уровне, поддерживаются инициативы женщин внутри страны", - сказала она.
Парламентарий также отметила, что женщины давно доказали свою успешность и в бизнесе, на руководящих должностях. "В итоге можно сказать о том, что именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни", - заключила она.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Елена БибиковаСовет Федерации РФЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
 
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