Инаугурация нового президента Киргизии пройдет после 20 января
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Инаугурация нового президента Киргизии, по предварительным данным, пройдет после 20 января, сообщил РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев.
"Инаугурация состоится после объявления окончательных итогов выборов со стороны ЦИК. Предварительно, после 20 января. Точная дата инаугурации пока не известна", - сказал Казакбаев.
Как ранее заявляла глава киргизского ЦИК Нуржан Шайлдабекова, инаугурация нового президента республики должна пройти не позднее 1 марта. По ее словам, согласно закону, в течение 20 дней должны быть подведены официальные итоги выборов, а в течение 30 дней с того момента должна пройти инаугурация.
Десятого января в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. И более 80% проголосовавших предпочли президентскую форму правления парламентской.