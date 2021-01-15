https://ria.ru/20210115/zelenskiy-1593258429.html

В Москве арестовали оператора ФБК Зеленского

В Москве арестовали оператора ФБК Зеленского

Пресненский суд Москвы арестовал до 28 февраля видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК) Павла Зеленского по уголовному делу о призывах к экстремизму в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:04

2021-01-15T19:04

2021-01-15T19:19

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 28 февраля видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК) Павла Зеленского по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Лела Кокая.Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье — пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

https://ria.ru/20210114/ufsin-1593032947.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), москва, twitter, происшествия