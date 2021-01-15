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В Москве арестовали оператора ФБК Зеленского
В Москве арестовали оператора ФБК Зеленского
Пресненский суд Москвы арестовал до 28 февраля видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК) Павла Зеленского по уголовному делу о призывах к экстремизму в... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:04
2021-01-15T19:19
ирина славина
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москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 28 февраля видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК) Павла Зеленского по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Лела Кокая.Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье — пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), москва, twitter, происшествия

В Москве арестовали оператора ФБК Зеленского

19:04 15.01.2021 (обновлено: 19:19 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 28 февраля видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК) Павла Зеленского по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Лела Кокая.

"Пресненским районным судом в отношении Зеленского П.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

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Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.
Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье — пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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Ирина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваTwitterПроисшествия
 
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