Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210115/xiaomi-1593209322.html
Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
В компании Xiaomi не согласны с решением администрации США и намерены защищать свои интересы. Об этом сообщается в официальном заявлении китайского... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:20
2021-01-15T21:19
наука
xiaomi inc
китай
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150862/82/1508628269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26851de2726bf9874a44adca914dcf1b.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В компании Xiaomi не согласны с решением администрации США и намерены защищать свои интересы. Об этом сообщается в официальном заявлении китайского техногиганта, попавшего в черный список для американских инвесторов.Представители компании подчеркивают, что Xiaomi выполняет требования законодательства и действует с соблюдением соответствующих законов. Отвергаются и обвинения в том, что Xiaomi представляет собой "коммунистическую китайскую военную компанию".Производитель смартфонов и электроники из КНР был включен в список фирм, из которых американские инвесторы должны вывести свои активы до 11 ноября 2021 года. По заявлению президента США Трампа, эти компании финансируют военно-промышленный комплекс Китая.
https://ria.ru/20210114/syaomi-1593105411.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150862/82/1508628269_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dd708635b5c86513e7ccdc495fede53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, китай, сша, технологии

Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США

15:20 15.01.2021 (обновлено: 21:19 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017
Посетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В компании Xiaomi не согласны с решением администрации США и намерены защищать свои интересы. Об этом сообщается в официальном заявлении китайского техногиганта, попавшего в черный список для американских инвесторов.
Представители компании подчеркивают, что Xiaomi выполняет требования законодательства и действует с соблюдением соответствующих законов. Отвергаются и обвинения в том, что Xiaomi представляет собой "коммунистическую китайскую военную компанию".
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 21:36
США включили Xiaomi в черный список
Производитель смартфонов и электроники из КНР был включен в список фирм, из которых американские инвесторы должны вывести свои активы до 11 ноября 2021 года. По заявлению президента США Трампа, эти компании финансируют военно-промышленный комплекс Китая.
 
НаукаXiaomi IncКитайСШАТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Лента новостейМолния