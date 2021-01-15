https://ria.ru/20210115/xiaomi-1593209322.html
Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
В компании Xiaomi не согласны с решением администрации США и намерены защищать свои интересы. Об этом сообщается в официальном заявлении китайского... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:20
2021-01-15T15:20
2021-01-15T21:19
наука
xiaomi inc
китай
сша
технологии
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В компании Xiaomi не согласны с решением администрации США и намерены защищать свои интересы. Об этом сообщается в официальном заявлении китайского техногиганта, попавшего в черный список для американских инвесторов.Представители компании подчеркивают, что Xiaomi выполняет требования законодательства и действует с соблюдением соответствующих законов. Отвергаются и обвинения в том, что Xiaomi представляет собой "коммунистическую китайскую военную компанию".Производитель смартфонов и электроники из КНР был включен в список фирм, из которых американские инвесторы должны вывести свои активы до 11 ноября 2021 года. По заявлению президента США Трампа, эти компании финансируют военно-промышленный комплекс Китая.
https://ria.ru/20210114/syaomi-1593105411.html
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xiaomi inc, китай, сша, технологии