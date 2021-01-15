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Наука
https://ria.ru/20210115/windows-1593178743.html
В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера
В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера
Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:57
2021-01-15T14:45
наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.
https://ria.ru/20210114/windows-1593038323.html
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера

12:57 15.01.2021 (обновлено: 14:45 15.01.2021)
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Depositphotos / dennizn
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.
Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:47Наука
Раскрыт обновленный дизайн Windows 10
Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.
Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.
 
НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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