https://ria.ru/20210115/windows-1593178743.html
В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера
В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера
Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:57
2021-01-15T12:57
2021-01-15T14:45
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает
в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.
Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.
Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.
Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.