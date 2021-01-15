https://ria.ru/20210115/windows-1593178743.html

В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера

В Windows 10 нашли ошибку, которая убивает файловую систему компьютера

Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:57

2021-01-15T12:57

2021-01-15T14:45

наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Файловая система Windows 10 выходит из строя буквально от одной команды. Об уязвимости операционной системы сообщает в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.Проблема касается файловой системы NTFS. Чтобы спровоцировать сбой, достаточно лишь ввести в командной строке команду из нескольких символов, после чего компьютер перезагрузится для запуска восстановления поврежденных файлов.Для уязвимости даже не требуются права администратора. Злоумышленники могут вызвать ее удаленно, а команду замаскировать под ярлык, архив или любой другой файл.Проблема была обнаружена еще в августе 2020 года, но так и не была исправлена за прошедшие месяцы. Возможно, Microsoft устранит уязвимость в одном из ближайших обновлений.

https://ria.ru/20210114/windows-1593038323.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии