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Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции
Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции
Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:46
2021-01-15T12:46
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Она отметила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.Начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне - о планировании теракта.
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пушкин
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции

12:46 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Она отметила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.
"По данному факту следственным отделом по городу Пушкину ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место", - сказала Врадий.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.
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13 января, 18:15
В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера
Начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне - о планировании теракта.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ПушкинМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
 
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