https://ria.ru/20210115/vystrel-1593175672.html

Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции

Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции

Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:46

2021-01-15T12:46

2021-01-15T12:46

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

пушкин

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Она отметила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.Начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне - о планировании теракта.

https://ria.ru/20210113/strelba-1592910298.html

пушкин

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия