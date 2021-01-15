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Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции
Житель Подмосковья выстрелил в сторону приехавшей на звонок полиции
Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:46
2021-01-15T12:46
2021-01-15T12:46
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи в Пушкине проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Она отметила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.Начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне - о планировании теракта.
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пушкин
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Следователи в Пушкине
проводят проверку после того, как мужчина в квартире выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий
.
Она отметила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.
"По данному факту следственным отделом по городу Пушкину ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место", - сказала Врадий.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.
Начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова
уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне - о планировании теракта.