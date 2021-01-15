https://ria.ru/20210115/vragi-1593197207.html

В Госдуме оценили расширение списка "врагов" США

В Госдуме оценили расширение списка "врагов" США

Список минторга США с признанием РФ, Китая, Ирана, Кубы, КНДР и персонально лидера Венесуэлы Николаса Мадуро "враждебными" Америке напоминает новое издание "оси РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:27

2021-01-15T14:27

2021-01-15T14:27

россия

госдума рф

елена панина

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Список минторга США с признанием РФ, Китая, Ирана, Кубы, КНДР и персонально лидера Венесуэлы Николаса Мадуро "враждебными" Америке напоминает новое издание "оси зла" экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, увеличение числа "недругов Америки" ярче всего иллюстрирует претензии США на мировое господство, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий. и где Россия, Китай, Иран, КНДР, Куба и отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признаются "враждебными иностранными государствами" или "враждебным лицом"."Данный список напоминает новое издание "оси зла", о которой ровно 18 лет назад заявил Джордж Буш-младший. Тогда она включал в себя Иран, Ирак и Северную Корею. Теперь же к этому списку присоединены Россия и Китай", - сказала Панина РИА Новости.Таким образом, отмечает парламентарий, получается "список врагов", который все расширяется и расширяется - от небольших региональных держав до крупнейших государств мира.С другой стороны, отмечает Панина, подобная риторика характеризует крайний уровень враждебности и агрессивности по отношению к странам, включенным в этот список."По сути дела, это ещё один шаг к усилению конфронтации и разрушению еще оставшихся на сегодняшний день предпосылок для диалога", - констатировала она.

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

https://ria.ru/20210112/ssha-1592680610.html

россия

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, елена панина, китай, кндр (северная корея), иран, сша, в мире