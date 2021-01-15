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Названа причина смерти актера Александра Воробьева
Названа причина смерти актера Александра Воробьева
Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:46
2021-01-15T16:46
2021-01-15T21:24
культура
александр воробьев
россия
олег табаков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега Табакова.Информации о дате и месте похорон пока нет.Воробьев запомнился зрителям благодаря ролям в таких кинофильмах, как "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Содержанки" и многих других. С 1989 года он играл в театре Олега Табакова.
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александр воробьев, россия, олег табаков