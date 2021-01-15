https://ria.ru/20210115/vorobev-1593228260.html

Названа причина смерти актера Александра Воробьева

Названа причина смерти актера Александра Воробьева

Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:46

2021-01-15T16:46

2021-01-15T21:24

культура

александр воробьев

россия

олег табаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593205843_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_22c1b091243888977e168e58df3812fb.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега Табакова.Информации о дате и месте похорон пока нет.Воробьев запомнился зрителям благодаря ролям в таких кинофильмах, как "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Содержанки" и многих других. С 1989 года он играл в театре Олега Табакова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр воробьев, россия, олег табаков