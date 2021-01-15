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Названа причина смерти актера Александра Воробьева
Названа причина смерти актера Александра Воробьева
Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:46
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культура
александр воробьев
россия
олег табаков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега Табакова.Информации о дате и месте похорон пока нет.Воробьев запомнился зрителям благодаря ролям в таких кинофильмах, как "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Содержанки" и многих других. С 1989 года он играл в театре Олега Табакова.
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александр воробьев, россия, олег табаков

Названа причина смерти актера Александра Воробьева

16:46 15.01.2021 (обновлено: 21:24 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Воробьев
Актер Александр Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет из-за продолжительной болезни. Об этом АГН "Москва" рассказали в пресс-службе Театра Олега Табакова.
"В результате продолжительной болезни мы потеряли нашего прекрасного, любимого актера, который в театре работает давно и играл во многих спектаклях", — уточнили в театре.
Информации о дате и месте похорон пока нет.
Воробьев запомнился зрителям благодаря ролям в таких кинофильмах, как "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Содержанки" и многих других. С 1989 года он играл в театре Олега Табакова.
 
КультураАлександр ВоробьевРоссияОлег Табаков
 
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