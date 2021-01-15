https://ria.ru/20210115/vorobev-1593206216.html

Умер актер театра Табакова Александр Воробьев

Умер актер театра Табакова Александр Воробьев

Актер театра и кино Александр Воробьев, который больше 30 лет служил в Московском театре Олега Табакова и сыграл в нем множество ролей, скончался на 59-м году... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:03

2021-01-15T15:03

2021-01-15T15:20

культура

театр

театр-студия олега табакова

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Актер театра и кино Александр Воробьев, который больше 30 лет служил в Московском театре Олега Табакова и сыграл в нем множество ролей, скончался на 59-м году жизни, сообщили в театре.Воробьев сыграл в "Табакерке" множество ролей, а некоторые спектакли, в частности, "Два ангела, четыре человека", просто невозможно представить без его участия, отметили в театре."Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с "Табакеркой": в 1988 году он увидел спектакль "Полоумный Журден" и решил, что хочет служить только в этом театре, о чём и сказал Олегу Павловичу Табакову. 1 января 1989 года Александра Воробьева приняли в труппу... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", - заключили в театре.Заслуженный артист России Александр Воробьев родился в Гомеле в 1962 году, в 1979-м поступил в ГИТИС, после окончания которого играл в Московском областном театре драмы, а с 1989 года - в театре Олега Табакова. Сыграл более 50 ролей в кино, в том числе в картинах "Содержанки", "Любовь под прикрытием", "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение", "Дальнобойщики".

https://ria.ru/20201222/utraty-1590340140.html

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