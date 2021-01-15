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https://ria.ru/20210115/volna-1593255990.html
Кудрин предрек третью волну COVID-19 в России
Кудрин предрек третью волну COVID-19 в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что третья волна пандемии в России по своим масштабам может превзойти вторую. Об этом он заявил в кулуарах... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:52
2021-01-15T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
владимир мау
алексей кудрин
общество
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что третья волна пандемии в России по своим масштабам может превзойти вторую. Об этом он заявил в кулуарах Гайдаровского форума."То, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", — отметил он.Также Кудрин добавил, что 2021 год, по его оценке, будет сложным, из-за чего правительству придется принимать новые меры поддержки. При этом он отметил, что уже сейчас власти продлили действовавшие в прошлом году антикризисные меры.Также он добавил, что правительству необходимо помнить о других проблемах, в частности, большом числе бедных, что также связано с ростом пандемии. По его мнению, для решения этих проблем необходимы структурные реформы.Оценка действий правительстваКудрин выразил мнение, что нынешний кабинет министров справляется с кризисом на минимально необходимом уровне. При этом, он считает, что объем поддержки населения мог бы быть больше."В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", — заявил глава Счетной палаты.В то же время он признал, что падение ВВП по итогам минувшего года оказалось меньше, чем прогнозировали эксперты, включая его самого. Причиной этого стали альтернативные методы поддержки бизнеса и граждан, реализуемые правительством, считает он."Эти все меры абсолютно адекватны, вполне выходят на тот минимальный необходимый уровень для того, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно", — сказал Кудрин.Изменения в налоговой сфереБывший министр финансов также отметил, что в новых изменениях в налоговой сфере нет необходимости. В частности, он заявил, что сдержанно относится к предложению ректора РАНХиГС Владимира Мау, который накануне отметил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан."Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений", — сказал Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593224943.html
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коронавирус в россии, россия, владимир мау, алексей кудрин, общество, экономика

Кудрин предрек третью волну COVID-19 в России

18:52 15.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что третья волна пандемии в России по своим масштабам может превзойти вторую. Об этом он заявил в кулуарах Гайдаровского форума.
"То, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", — отметил он.
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Также Кудрин добавил, что 2021 год, по его оценке, будет сложным, из-за чего правительству придется принимать новые меры поддержки. При этом он отметил, что уже сейчас власти продлили действовавшие в прошлом году антикризисные меры.
Также он добавил, что правительству необходимо помнить о других проблемах, в частности, большом числе бедных, что также связано с ростом пандемии. По его мнению, для решения этих проблем необходимы структурные реформы.

Оценка действий правительства

Кудрин выразил мнение, что нынешний кабинет министров справляется с кризисом на минимально необходимом уровне. При этом, он считает, что объем поддержки населения мог бы быть больше.
"В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", — заявил глава Счетной палаты.
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В то же время он признал, что падение ВВП по итогам минувшего года оказалось меньше, чем прогнозировали эксперты, включая его самого. Причиной этого стали альтернативные методы поддержки бизнеса и граждан, реализуемые правительством, считает он.
"Эти все меры абсолютно адекватны, вполне выходят на тот минимальный необходимый уровень для того, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно", — сказал Кудрин.

Изменения в налоговой сфере

Бывший министр финансов также отметил, что в новых изменениях в налоговой сфере нет необходимости.
В частности, он заявил, что сдержанно относится к предложению ректора РАНХиГС Владимира Мау, который накануне отметил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
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"Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений", — сказал Кудрин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияВладимир МауАлексей КудринОбществоЭкономика
 
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