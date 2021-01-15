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Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:03
2021-01-15T05:03
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана в районе улицы Набережной сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого потом упал. Нарушителя в итоге задержали. СК РФ завел на него уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".По его словам, ранее местный житель уже был судимый за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за разбои и изнасилование. В 2018 году он был освобожден из мест лишения свободы.Нарушитель находится в СИЗО, ожидая меры пресечения.
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биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело

05:03 15.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана в районе улицы Набережной сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого потом упал. Нарушителя в итоге задержали. СК РФ завел на него уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
"Водитель повредил служебные автомобили и совершил наезд на сотрудника ДПС. В итоге пострадали три госавтоинспектора. У первого подтвердился перелом локтевой части руки со смещением. У других двух - многочисленные ушибы. Плюс, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее местный житель уже был судимый за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за разбои и изнасилование. В 2018 году он был освобожден из мест лишения свободы.
Нарушитель находится в СИЗО, ожидая меры пресечения.
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