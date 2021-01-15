https://ria.ru/20210115/voditel-1593123232.html

Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело

Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело

Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:03

2021-01-15T05:03

2021-01-15T05:03

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана в районе улицы Набережной сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого потом упал. Нарушителя в итоге задержали. СК РФ завел на него уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".По его словам, ранее местный житель уже был судимый за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за разбои и изнасилование. В 2018 году он был освобожден из мест лишения свободы.Нарушитель находится в СИЗО, ожидая меры пресечения.

https://ria.ru/20210114/avtobus-1593000501.html

биробиджан

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биробиджан, еврейская автономная область, происшествия