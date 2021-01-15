Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Второе уголовное дело завели на водителя из Биробиджана Еврейской автономной области, прокатившего на капоте полицейского, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана в районе улицы Набережной сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого потом упал. Нарушителя в итоге задержали. СК РФ завел на него уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
"Водитель повредил служебные автомобили и совершил наезд на сотрудника ДПС. В итоге пострадали три госавтоинспектора. У первого подтвердился перелом локтевой части руки со смещением. У других двух - многочисленные ушибы. Плюс, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее местный житель уже был судимый за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за разбои и изнасилование. В 2018 году он был освобожден из мест лишения свободы.
Нарушитель находится в СИЗО, ожидая меры пресечения.