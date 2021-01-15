https://ria.ru/20210115/vitamin-1593115563.html

Звон в ушах назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Звон в ушах назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Регулярный звон в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет Express. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:57

2021-01-15T00:57

2021-01-15T12:15

наука

витамины

весь мир

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Регулярный звон в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет Express.Ученые установили, что звон в ушах — тиннитус — свидетельствует о нехватке в организме витамина B12. Он представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК.Согласно утверждению экспертов, B12 также необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток витамина приводит к ухудшению связи между нервами, что может способствовать возникновению звона в ушах.Дефицит B12 также может стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.Лекарства от тиннитуса до сих пор не существует. Однако на практике используются консервативные методы лечения: медикаментозная терапия, физиотерапия, рефлексотерапия и слухопротезирование.Ранее стало известно, что потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии.

https://ria.ru/20201204/analiz-1587715251.html

https://ria.ru/20191106/1560639641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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