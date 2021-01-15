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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210115/vissarion-1593181394.html
Суд по иску об изъятии лесного участка у общины Виссариона вновь отложен
Суд по иску об изъятии лесного участка у общины Виссариона вновь отложен
Арбитражный суд Красноярского края отложил до 28 января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:12
2021-01-15T13:38
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
религия
красноярский краевой суд
новосибирск
красноярский край
каратузский район
справки
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края отложил до 28 января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января."Судебное заседание отложено до 14.00 (10.00 мск) 28 января 2021 года", - говорится в материалах дела."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
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новости - религия и мировоззрение, религия, красноярский краевой суд, новосибирск, красноярский край, каратузский район, справки

Суд по иску об изъятии лесного участка у общины Виссариона вновь отложен

13:12 15.01.2021 (обновлено: 13:38 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края отложил до 28 января заседание по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.
Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января.
"Судебное заседание отложено до 14.00 (10.00 мск) 28 января 2021 года", - говорится в материалах дела.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Виссарион - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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