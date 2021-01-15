Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
22:23 15.01.2021 (обновлено: 06:17 16.01.2021)
© Фото : Предоставлено ГУ-ВШЭДиректор Института демографии Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Анатолий Вишневский
© Фото : Предоставлено ГУ-ВШЭ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский, сообщается на сайте вуза.
"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.
Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.
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В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".
Автор более 500 публикаций - среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.