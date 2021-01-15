https://ria.ru/20210115/vishnevskiy-1593279494.html

Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T22:23

2021-01-15T22:23

2021-01-16T06:17

россия

российская академия естественных наук

российская академия наук

юнеско

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21507/26/215072694_0:13:2273:1291_1920x0_80_0_0_e3156c5bdc8f873810719b431c76425d.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский, сообщается на сайте вуза.Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".Автор более 500 публикаций - среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.

https://ria.ru/20200624/1573398361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия естественных наук, российская академия наук, юнеско, общество