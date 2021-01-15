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Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T22:23
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский, сообщается на сайте вуза.Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".Автор более 500 публикаций - среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.
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россия, российская академия естественных наук, российская академия наук, юнеско, общество

Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

22:23 15.01.2021 (обновлено: 06:17 16.01.2021)
 
© Фото : Предоставлено ГУ-ВШЭДиректор Института демографии Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Анатолий Вишневский
Директор Института демографии Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Анатолий Вишневский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : Предоставлено ГУ-ВШЭ
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский, сообщается на сайте вуза.

"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.
Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.
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В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".
Автор более 500 публикаций - среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.
 
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