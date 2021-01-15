https://ria.ru/20210115/varlamov-1593120877.html

Блогер Варламов заявил о новом задержании спутников в Южном Судане

Блогер Варламов заявил о новом задержании спутников в Южном Судане

Блогер Илья Варламов сообщил о новом задержании своих спутников, в том числе его супруги, в Южном Судане. Соответствующий пост он разместил в своем... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:10

2021-01-15T03:10

2021-01-15T03:12

петр верзилов

илья варламов

судан

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южный судан

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Блогер Илья Варламов сообщил о новом задержании своих спутников, в том числе его супруги, в Южном Судане. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.Варламов рассказал, что его и основателя "Медиазоны" Петра Верзилова "заперли" в отеле в центре Джубы (столица Южного Судана), где они должны дождаться результатов тестов на коронавирус.Остальных его спутников - директора Европейской гимназии Иван Богданцев, жену Любовь Варламову и Вадима Гинзбурга - представитель министерства печати страны пригласил на экскурсию по деревням местных племен. Во время экскурсии россиян и сотрудника министерства, по словам Варламова, задержали и привезли на военную базу.Ранее Варламова вместе с женой, Петром Верзиловым и двумя их спутниками задержали в городе Капоэта.Всю группу арестовали. По его словам, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство. Вечером в среду МИД России сообщил об их освобождении.Южный Судан входит в число беднейших стран мира. Он получил независимость от Судана в 2011-м после многолетнего вооруженного конфликта. Вскоре в стране вспыхнула новая гражданская война.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/sudan-1592895042.html

судан

джуба

южный судан

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петр верзилов, илья варламов, судан, джуба, южный судан, в мире