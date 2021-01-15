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https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593165228.html
В Амурской области началась массовая вакцинация от COVID-19
В Амурской области началась массовая вакцинация от COVID-19
Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в Амурской области, в регионе открыто 18 прививочных пунктов, сообщает правительство области. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:58
2021-01-15T11:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в Амурской области, в регионе открыто 18 прививочных пунктов, сообщает правительство области."В Приамурье начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми прививают медиков, соцработников и амурчан, живущих в соцучреждениях. Затем прививки получит остальное население области, при этом особое внимание будет уделено людям из групп риска (больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов дыхания). В регионе открыто 18 прививочных пунктов", - говорится в сообщении.Иммунизация от COVID-19 в Амурской области началась с октября, первыми прививки получили медики, сейчас, как сообщают власти, в поликлиниках региона организована запись на вакцинацию всех желающих."В настоящее время мы ожидаем планомерное поступление вакцины против коронавирусной инфекции. Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в регион должно поступить 47800 доз. В ближайшие дни ожидается поступление партии в 12000 доз вакцины. Места хранения подготовлены, холодильное оборудование перераспределено между медучреждениями. Готовы отправить вакцину в районы. Третья партия вакцины поступит в количестве 33500 доз. Конкретного времени пока назвать не могу", - цитирует правительство министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.Губернатор региона Василий Орлов сообщил в Instagram, что в поликлиниках будет организована электронная запись на прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, амурская область

В Амурской области началась массовая вакцинация от COVID-19

11:58 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в Амурской области, в регионе открыто 18 прививочных пунктов, сообщает правительство области.
"В Приамурье начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми прививают медиков, соцработников и амурчан, живущих в соцучреждениях. Затем прививки получит остальное население области, при этом особое внимание будет уделено людям из групп риска (больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов дыхания). В регионе открыто 18 прививочных пунктов", - говорится в сообщении.
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Иммунизация от COVID-19 в Амурской области началась с октября, первыми прививки получили медики, сейчас, как сообщают власти, в поликлиниках региона организована запись на вакцинацию всех желающих.
"В настоящее время мы ожидаем планомерное поступление вакцины против коронавирусной инфекции. Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в регион должно поступить 47800 доз. В ближайшие дни ожидается поступление партии в 12000 доз вакцины. Места хранения подготовлены, холодильное оборудование перераспределено между медучреждениями. Готовы отправить вакцину в районы. Третья партия вакцины поступит в количестве 33500 доз. Конкретного времени пока назвать не могу", - цитирует правительство министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.
Губернатор региона Василий Орлов сообщил в Instagram, что в поликлиниках будет организована электронная запись на прививки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАмурская область
 
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