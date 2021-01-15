https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593165228.html

В Амурской области началась массовая вакцинация от COVID-19

В Амурской области началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в Амурской области, в регионе открыто 18 прививочных пунктов, сообщает правительство области. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:58

2021-01-15T11:58

2021-01-15T11:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в Амурской области, в регионе открыто 18 прививочных пунктов, сообщает правительство области."В Приамурье начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми прививают медиков, соцработников и амурчан, живущих в соцучреждениях. Затем прививки получит остальное население области, при этом особое внимание будет уделено людям из групп риска (больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов дыхания). В регионе открыто 18 прививочных пунктов", - говорится в сообщении.Иммунизация от COVID-19 в Амурской области началась с октября, первыми прививки получили медики, сейчас, как сообщают власти, в поликлиниках региона организована запись на вакцинацию всех желающих."В настоящее время мы ожидаем планомерное поступление вакцины против коронавирусной инфекции. Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в регион должно поступить 47800 доз. В ближайшие дни ожидается поступление партии в 12000 доз вакцины. Места хранения подготовлены, холодильное оборудование перераспределено между медучреждениями. Готовы отправить вакцину в районы. Третья партия вакцины поступит в количестве 33500 доз. Конкретного времени пока назвать не могу", - цитирует правительство министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.Губернатор региона Василий Орлов сообщил в Instagram, что в поликлиниках будет организована электронная запись на прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593163747.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, амурская область