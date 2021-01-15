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https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593123470.html
Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"
Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"
Около 2 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в Нагорный Карабах для российских миротворцев, медики уже приступили к вакцинированию, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:06
2021-01-15T05:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 2 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в Нагорный Карабах для российских миротворцев, медики уже приступили к вакцинированию, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вакцинирование проходит в два этапа. С 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй. Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медподразделений."Вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению, мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины", - приводятся слова начальника медпункта штаба в Нагорном Карабахе старшего лейтенанта Алексея Кручинина.Он добавил, что после вакцинации каждый миротворец 30 минут находится под наблюдением, для того чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нагорный карабах, в мире

Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"

05:06 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V"
Вакцина против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 2 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в Нагорный Карабах для российских миротворцев, медики уже приступили к вакцинированию, сообщили в Минобороны России.
"Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе. Накануне в специальных термоконтейнерах около 2 тысяч доз вакцины "Спутник-V" доставили в медицинский отряд специального назначения (МОСН) для дальнейшего использования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинирование проходит в два этапа. С 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй. Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медподразделений.
"Вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению, мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины", - приводятся слова начальника медпункта штаба в Нагорном Карабахе старшего лейтенанта Алексея Кручинина.
Он добавил, что после вакцинации каждый миротворец 30 минут находится под наблюдением, для того чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияНагорный КарабахВ мире
 
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