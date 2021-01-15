https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593123470.html

Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"

Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"

Около 2 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в Нагорный Карабах для российских миротворцев, медики уже приступили к вакцинированию, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:06

2021-01-15T05:06

2021-01-15T05:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 2 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в Нагорный Карабах для российских миротворцев, медики уже приступили к вакцинированию, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вакцинирование проходит в два этапа. С 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй. Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медподразделений."Вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению, мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины", - приводятся слова начальника медпункта штаба в Нагорном Карабахе старшего лейтенанта Алексея Кручинина.Он добавил, что после вакцинации каждый миротворец 30 минут находится под наблюдением, для того чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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нагорный карабах

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нагорный карабах, в мире