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Бизнесмен Сергей Греков стал мэром Уфы
Бизнесмен Сергей Греков стал мэром Уфы
Депутаты горсовета Уфы избрали мэром города бизнесмена Сергея Грекова из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор на эту должность, которая оставалась... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:56
2021-01-15T16:40
республика башкортостан
уфа
политика
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УФА, 15 янв — РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы избрали мэром города бизнесмена Сергея Грекова из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор на эту должность, которая оставалась вакантной после смерти прежнего главы города.Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября 2020 года из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. По совету главы Башкирии Радия Хабирова депутаты горсовета возлагали временное исполнение обязанностей мэра на предпринимателя Сергея Грекова.На должность уфимского мэра претендовали 11 человек, комиссия допустила к конкурсу только пятерых. Это Артур Гафаров, Сергей Греков, Алексей Слепнев, Марат Тимиров и Рустам Хафизов. На конкурсе победили трое: Артур Гафаров, Сергей Греков и Алексей Слепнев.В пятницу на заседании городского совета претенденты на пост градоначальника представили свою стратегию развития Уфы. Депутаты задавали им вопросы и единогласно проголосовали за Грекова."Единогласно. Принято решение о назначении главы администрации Уфы по контракту Грекова Сергея Николаевича. Необходимости голосования за других кандидатов уже нет", — сказал председатель горсовета Валерий Трофимов.
https://ria.ru/20201029/mustafin-1582149286.html
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республика башкортостан, уфа, политика

Бизнесмен Сергей Греков стал мэром Уфы

15:56 15.01.2021 (обновлено: 16:40 15.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации УфыСергей Греков
Сергей Греков - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : пресс-служба администрации Уфы
Читать ria.ru в
УФА, 15 янв — РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы избрали мэром города бизнесмена Сергея Грекова из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор на эту должность, которая оставалась вакантной после смерти прежнего главы города.
Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября 2020 года из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. По совету главы Башкирии Радия Хабирова депутаты горсовета возлагали временное исполнение обязанностей мэра на предпринимателя Сергея Грекова.
Глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ульфат Мустафин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 18:07
Биография Ульфата Мустафина
На должность уфимского мэра претендовали 11 человек, комиссия допустила к конкурсу только пятерых. Это Артур Гафаров, Сергей Греков, Алексей Слепнев, Марат Тимиров и Рустам Хафизов. На конкурсе победили трое: Артур Гафаров, Сергей Греков и Алексей Слепнев.
В пятницу на заседании городского совета претенденты на пост градоначальника представили свою стратегию развития Уфы. Депутаты задавали им вопросы и единогласно проголосовали за Грекова.
"Единогласно. Принято решение о назначении главы администрации Уфы по контракту Грекова Сергея Николаевича. Необходимости голосования за других кандидатов уже нет", — сказал председатель горсовета Валерий Трофимов.
 
Республика БашкортостанУфаПолитика
 
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