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В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге

В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге

Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:56

2021-01-15T17:56

2021-01-15T18:20

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребенок ударился головой и потерял сознание. Добавляется, что очевидцы вызвали "скорую", но от полученной травмы ребенок скончался на месте. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, мальчик без взрослых катался на тюбинге у дома №41 по 1-й Муравской улице на северо-западе столицы, надзорное ведомство проводит проверку.На месте находится заместитель Тушинского межрайонного прокурора Яков Путнин.

https://ria.ru/20210111/vatrushki-1592609586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия