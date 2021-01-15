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В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге
В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге
Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:56
2021-01-15T17:56
2021-01-15T18:20
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребенок ударился головой и потерял сознание. Добавляется, что очевидцы вызвали "скорую", но от полученной травмы ребенок скончался на месте. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, мальчик без взрослых катался на тюбинге у дома №41 по 1-й Муравской улице на северо-западе столицы, надзорное ведомство проводит проверку.На месте находится заместитель Тушинского межрайонного прокурора Яков Путнин.
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Мальчик в Москве
погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова журналистам.
По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребенок ударился головой и потерял сознание. Добавляется, что очевидцы вызвали "скорую", но от полученной травмы ребенок скончался на месте. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы, мальчик без взрослых катался на тюбинге у дома №41 по 1-й Муравской улице на северо-западе столицы, надзорное ведомство проводит проверку.
На месте находится заместитель Тушинского межрайонного прокурора Яков Путнин.