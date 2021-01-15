Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400
14:11 15.01.2021 (обновлено: 14:25 15.01.2021)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
"Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии. В конце месяца у нас будут переговоры с Россией, и кроме прочих тем мы обязательно обсудим и его", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
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Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством.
"Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений", - сказал турецкий лидер.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.