Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/turtsiya-1593193292.html
Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400
Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400
Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:11
2021-01-15T14:25
мария захарова
f-35
джо байден
вашингтон (город)
с-400 «триумф»
турция
сша
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155871/17/1558711783_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ad741e183b65d0c57bc8c4e4a36ce83a.jpg
АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592580215.html
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html
вашингтон (город)
турция
сша
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155871/17/1558711783_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_f75b20c957c356b79e8659144400b2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, f-35, джо байден, вашингтон (город), с-400 «триумф», турция, сша, анкара, в мире

Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400

14:11 15.01.2021 (обновлено: 14:25 15.01.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.

"Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии. В конце месяца у нас будут переговоры с Россией, и кроме прочих тем мы обязательно обсудим и его", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:50
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством.

"Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений", - сказал турецкий лидер.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 15:07
В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
 
Мария ЗахароваF-35Джо БайденВашингтон (город)С-400 «Триумф»ТурцияСШААнкараВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
15:42СМИ: правительство Нидерландов уходит в отставку
15:41МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Лента новостейМолния