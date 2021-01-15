https://ria.ru/20210115/turtsiya-1593193292.html

Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400

Турция обсудит с Россией поставки второго полка С-400

Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:11

2021-01-15T14:11

2021-01-15T14:25

мария захарова

f-35

джо байден

вашингтон (город)

с-400 «триумф»

турция

сша

анкара

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155871/17/1558711783_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ad741e183b65d0c57bc8c4e4a36ce83a.jpg

АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турция обсудит на переговорах с Россией в конце января вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592580215.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html

вашингтон (город)

турция

сша

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, f-35, джо байден, вашингтон (город), с-400 «триумф», турция, сша, анкара, в мире