https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html
Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация
Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация
Цифровизация меняет конкурентную среду в финансовой среде и способствует тому, что крупные игроки из других секторов начинают оказывать неклассические для их... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:28
2021-01-15T14:28
2021-01-15T15:19
гайдаровский форум - 2021
гайдаровский форум
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цифровизация меняет конкурентную среду в финансовой среде и способствует тому, что крупные игроки из других секторов начинают оказывать неклассические для их обычного бизнеса финансовые услуги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Выступая на Гайдаровском форуме, она отметила, что финансовый сектор в России очень развит с точки зрения цифровизации как в сравнении с другими отраслями отечественной экономики, так и с финансовым сектором зарубежных стран. "Но это не значит, что у финансового сектора уже исчерпан потенциал цифровизации. Мы видим несколько ключевых глобальных тенденций в появлении новых технологий", - добавила она."Мы не знаем, какие тенденции сработают, что будет востребовано – это нас заставляет быть гибкими. У нас, к сожалению, система регулирования, правовая система пока не готовы к тому, чтобы на эту гибкость, на цифровизацию отвечать", - заключила глава регулятора.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Цифровизация меняет конкурентную среду в финансовой среде и способствует тому, что крупные игроки из других секторов начинают оказывать неклассические для их обычного бизнеса финансовые услуги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
.
Выступая на Гайдаровском форуме, она отметила, что финансовый сектор в России очень развит с точки зрения цифровизации как в сравнении с другими отраслями отечественной экономики, так и с финансовым сектором зарубежных стран. "Но это не значит, что у финансового сектора уже исчерпан потенциал цифровизации. Мы видим несколько ключевых глобальных тенденций в появлении новых технологий", - добавила она.
"Мы видим, что финансовый сектор будет больше работать и бизнес-модели строить на монетизации "больших данных", на платформенных решениях... Формирование экосистем – это будет вести к тому, что будут появляться новые игроки, в том числе из нерегулируемого сектора. Это обозначает также изменение конкурентной среды, например, международная конкуренция, когда "бигтехи" входят в финансовый сектор, а "бигтехи" уже оказывают услуги, например, нефинансового характера, нашим гражданам", - подчеркнула Набиуллина.
"Мы не знаем, какие тенденции сработают, что будет востребовано – это нас заставляет быть гибкими. У нас, к сожалению, система регулирования, правовая система пока не готовы к тому, чтобы на эту гибкость, на цифровизацию отвечать", - заключила глава регулятора.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.