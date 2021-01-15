https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html

Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация

Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация

Цифровизация меняет конкурентную среду в финансовой среде и способствует тому, что крупные игроки из других секторов начинают оказывать неклассические для их... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:28

2021-01-15T14:28

2021-01-15T15:19

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цифровизация меняет конкурентную среду в финансовой среде и способствует тому, что крупные игроки из других секторов начинают оказывать неклассические для их обычного бизнеса финансовые услуги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Выступая на Гайдаровском форуме, она отметила, что финансовый сектор в России очень развит с точки зрения цифровизации как в сравнении с другими отраслями отечественной экономики, так и с финансовым сектором зарубежных стран. "Но это не значит, что у финансового сектора уже исчерпан потенциал цифровизации. Мы видим несколько ключевых глобальных тенденций в появлении новых технологий", - добавила она."Мы не знаем, какие тенденции сработают, что будет востребовано – это нас заставляет быть гибкими. У нас, к сожалению, система регулирования, правовая система пока не готовы к тому, чтобы на эту гибкость, на цифровизацию отвечать", - заключила глава регулятора.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20210115/nalogi-1593192440.html

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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика