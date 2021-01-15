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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210115/tramp-1593261168.html
Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше
Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:18
2021-01-15T19:18
захват капитолия в вашингтоне
майк помпео
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше.Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на прошедших президентских выборах. Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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майк помпео, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, иран, сша, в мире

Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше

19:18 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕГЕРАН 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше.

"Ущерба, который режим Трампа нанес человечеству, оказалось недостаточно его экстремистам. В свои последние бесславные дни признание хуситов (террористами), что нацелено на усугубление гуманитарного кошмара, и воинственная ложь против Ирана со стороны Помпео демонстрируют полное презрение к миру. Планета станет лучше без них", - написал Зариф в Twitter.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на прошедших президентских выборах. Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:05
Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
 
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