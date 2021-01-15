Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
ТЕГЕРАН 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше.
"Ущерба, который режим Трампа нанес человечеству, оказалось недостаточно его экстремистам. В свои последние бесславные дни признание хуситов (террористами), что нацелено на усугубление гуманитарного кошмара, и воинственная ложь против Ирана со стороны Помпео демонстрируют полное презрение к миру. Планета станет лучше без них", - написал Зариф в Twitter.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на прошедших президентских выборах. Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.