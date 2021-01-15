https://ria.ru/20210115/tramp-1593261168.html

Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше

Глава МИД Ирана заявил, что мир без Трампа и Помпео станет лучше

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:18

2021-01-15T19:18

2021-01-15T19:18

захват капитолия в вашингтоне

майк помпео

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152446/06/1524460603_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_57442094e521ebef9008838149de4b56.jpg

ТЕГЕРАН 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что мир после ухода президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео станет лучше.Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена на прошедших президентских выборах. Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210111/khusity-1592558773.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, иран, сша, в мире