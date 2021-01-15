https://ria.ru/20210115/tramp-1593124374.html
СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
Офис генпрокурора округа Колумбия ждет на допрос сына президента США Дональда Трампа-младшего, речь идет об иске по поводу средств инаугурационного комитета... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:50
2021-01-15T05:50
2021-01-15T09:25
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора округа Колумбия ждет на допрос сына президента США Дональда Трампа-младшего, речь идет об иске по поводу средств инаугурационного комитета отца, пишет Washington Post.Издание сообщает, что офис генпрокурора уведомил Трампа-младшего о своем желании опросить его в рамках иска, поданного в январе 2020 года. В документе утверждается, что деньги инаугурационного комитета были направлены в отельный бизнес Трампа. Инаугурационный комитет, по версии прокуроров, потратил миллион долларов спонсоров на аренду бального зала в гостинице в округе Колумбия. Еще 50 тысяч долларов были уплачены за услуги.Издание обращает внимание, что инаугурационный комитет - некоммерческая организация, освобожденная от налогов. Офис прокурора заявляет, что номера в отеле резервировали люди из окружения Трампа-младшего.Сын президента и Trump Organization не ответили на запросы издания по поводу возможности дать показания под присягой.По этому иску от компании Трампа требуют вернуть выгоды, полученные от инаугурационного комитета, деньги обещают отдать на благотворительность.
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дональд трамп, сша, колумбия, в мире
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Офис генпрокурора округа Колумбия
ждет на допрос сына президента США
Дональда Трампа-младшего, речь идет об иске по поводу средств инаугурационного комитета отца, пишет Washington Post
.
Издание сообщает, что офис генпрокурора уведомил Трампа-младшего о своем желании опросить его в рамках иска, поданного в январе 2020 года. В документе утверждается, что деньги инаугурационного комитета были направлены в отельный бизнес Трампа. Инаугурационный комитет, по версии прокуроров, потратил миллион долларов спонсоров на аренду бального зала в гостинице в округе Колумбия. Еще 50 тысяч долларов были уплачены за услуги.
Издание обращает внимание, что инаугурационный комитет - некоммерческая организация, освобожденная от налогов. Офис прокурора заявляет, что номера в отеле резервировали люди из окружения Трампа-младшего.
Сын президента и Trump Organization
не ответили на запросы издания по поводу возможности дать показания под присягой.
По этому иску от компании Трампа требуют вернуть выгоды, полученные от инаугурационного комитета, деньги обещают отдать на благотворительность.