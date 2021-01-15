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https://ria.ru/20210115/tolkien-1593188378.html
Ранее не издававшиеся книги Толкина впервые выходят на русском языке
Ранее не издававшиеся книги Толкина впервые выходят на русском языке
Ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения Дж. Р. Р. Толкина "Утраченный путь" и "Гибель Гондолина" впервые выходят в России, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:36
2021-01-15T14:36
что почитать
властелин колец
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новости культуры
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения Дж. Р. Р. Толкина "Утраченный путь" и "Гибель Гондолина" впервые выходят в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "АСТ". "Утраченный путь" входит в состав 12-томной серии "История Средиземья". Автор начал работать над книгой во второй половине 20-х годов. Роман повествует о двух путешественниках во времени, которые пытаются попасть в древнюю эльфийскую землю Нуменор. Выход книги запланирован на февраль."Гибель Гондолина" — первое произведение Толкина о Средиземье, написанное в 1917 году в госпитале, где он восстанавливался после болезни. Книга появилась под впечатлением от кровопролитной битвы при Сомме. Автор повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Книга выходит в мае.
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что почитать, властелин колец, книги, новости культуры, джон толкин

Ранее не издававшиеся книги Толкина впервые выходят на русском языке

14:36 15.01.2021
 
© AP PhotoАвтор книги "Властелин колец" и профессор Оксфордского университета Джон Толкин
Автор книги Властелин колец и профессор Оксфордского университета Джон Толкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения Дж. Р. Р. Толкина "Утраченный путь" и "Гибель Гондолина" впервые выходят в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "АСТ".
"Утраченный путь" входит в состав 12-томной серии "История Средиземья". Автор начал работать над книгой во второй половине 20-х годов. Роман повествует о двух путешественниках во времени, которые пытаются попасть в древнюю эльфийскую землю Нуменор. Выход книги запланирован на февраль.
"Гибель Гондолина" — первое произведение Толкина о Средиземье, написанное в 1917 году в госпитале, где он восстанавливался после болезни. Книга появилась под впечатлением от кровопролитной битвы при Сомме. Автор повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Книга выходит в мае.
Кадр из фильма Хоббит: Неожиданное путешествие - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 15:12Культура
Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"
 
Культурачто почитатьВластелин колецКнигиНовости культурыДжон Толкин
 
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