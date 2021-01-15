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В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час
В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, рассказал директор института Василий Акимкин на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:46
2021-01-15T20:46
2021-01-15T23:08
хорошие новости
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, рассказал директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.Он также добавил, что в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19. Акимкин пояснил, что российские специалисты подготовили "набор праймеров и зондов" в кратчайшие роки в новогодние праздники."Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой. <...> Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации", — заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора
разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, рассказал директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.
"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой".
Он также добавил, что в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19.
Акимкин пояснил, что российские специалисты подготовили "набор праймеров и зондов" в кратчайшие роки в новогодние праздники.
"Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой. <...> Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации", — заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.