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В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час

В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час

Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, рассказал директор института Василий Акимкин на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T20:46

2021-01-15T20:46

2021-01-15T23:08

хорошие новости

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, рассказал директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.Он также добавил, что в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19. Акимкин пояснил, что российские специалисты подготовили "набор праймеров и зондов" в кратчайшие роки в новогодние праздники."Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой. <...> Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации", — заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)