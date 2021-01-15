https://ria.ru/20210115/test-1593261896.html

В России создали более 200 тест-систем для выявления COVID-19

В России создали более 200 тест-систем для выявления COVID-19

В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:21

2021-01-15T19:21

2021-01-15T19:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более чем в 50 странах мира, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова