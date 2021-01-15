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В России создали более 200 тест-систем для выявления COVID-19
В России создали более 200 тест-систем для выявления COVID-19
В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:21
2021-01-15T19:21
2021-01-15T19:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более чем в 50 странах мира, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова