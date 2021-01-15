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МОЭК опроверг прорыв теплотрассы на юго-востоке Москвы
МОЭК опроверг прорыв теплотрассы на юго-востоке Москвы
Пар из колодца на юго-востоке Москвы идет не по причине прорыва теплотрассы, это произошло произошло во время дренирования теплотрассы, теплоснабжение... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:55
2021-01-15T19:55
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пар из колодца на юго-востоке Москвы идет не по причине прорыва теплотрассы, это произошло произошло во время дренирования теплотрассы, теплоснабжение осуществляется в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ПАО "МОЭК".Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что из колодца поднимается столб пара. Автор видео сообщал, что на Волжском бульваре прорвало теплотрассу."Парение по адресу Волжский бульвар, 31 произошло во время дренирования теплотрассы для технологических переключений, теплоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.
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жкх, моэк, москва

МОЭК опроверг прорыв теплотрассы на юго-востоке Москвы

19:55 15.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пар из колодца на юго-востоке Москвы идет не по причине прорыва теплотрассы, это произошло произошло во время дренирования теплотрассы, теплоснабжение осуществляется в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ПАО "МОЭК".
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что из колодца поднимается столб пара. Автор видео сообщал, что на Волжском бульваре прорвало теплотрассу.
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"Парение по адресу Волжский бульвар, 31 произошло во время дренирования теплотрассы для технологических переключений, теплоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХМОЭКМосква
 
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