https://ria.ru/20210115/teplotrassa-1593267553.html

МОЭК опроверг прорыв теплотрассы на юго-востоке Москвы

МОЭК опроверг прорыв теплотрассы на юго-востоке Москвы

Пар из колодца на юго-востоке Москвы идет не по причине прорыва теплотрассы, это произошло произошло во время дренирования теплотрассы, теплоснабжение... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:55

2021-01-15T19:55

2021-01-15T19:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

моэк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156145/14/1561451461_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7881e605e92dff4655e5ef29397865eb.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пар из колодца на юго-востоке Москвы идет не по причине прорыва теплотрассы, это произошло произошло во время дренирования теплотрассы, теплоснабжение осуществляется в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ПАО "МОЭК".Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что из колодца поднимается столб пара. Автор видео сообщал, что на Волжском бульваре прорвало теплотрассу."Парение по адресу Волжский бульвар, 31 произошло во время дренирования теплотрассы для технологических переключений, теплоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210108/moek-1590384702.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, моэк, москва