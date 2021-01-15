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В Татарстане требуют привлечь к ответу чиновников после обморожения детей
В Татарстане требуют привлечь к ответу чиновников после обморожения детей
Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело о халатности в отношении чиновников муниципалитета после инцидента с обморожением двоих детей в... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:43
2021-01-15T13:43
алексеевский район
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело о халатности в отношении чиновников муниципалитета после инцидента с обморожением двоих детей в Алексеевском районе республики, сообщает надзорное ведомство.По информации прокуратуры Татарстана, годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Женщина по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.Таким образом, по мнению прокуратуры, неустановленные должностные лица муниципалитета ненадлежащим образом исполняли обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, в их действиях (бездействии) усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "халатность". Надзорное ведомство отмечает, что собранные материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства.По версии следствия, обвиняемая мать детей после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.Ранее прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся.
https://ria.ru/20210113/pozhar-1592941632.html
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алексеевский район, происшествия

В Татарстане требуют привлечь к ответу чиновников после обморожения детей

13:43 15.01.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело о халатности в отношении чиновников муниципалитета после инцидента с обморожением двоих детей в Алексеевском районе республики, сообщает надзорное ведомство.
По информации прокуратуры Татарстана, годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.
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В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Женщина по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.
"В ходе проверки выяснилось, что семья на профилактических учётах не состояла. Ответственные сотрудники муниципальных органов власти, в том числе районной комиссии по делам несовершеннолетних, своевременно не выявили неблагополучие семьи, не приняли мер к защите прав детей и пресечению противоправных действий в отношении них со стороны матери", - говорится в сообщении.
Таким образом, по мнению прокуратуры, неустановленные должностные лица муниципалитета ненадлежащим образом исполняли обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, в их действиях (бездействии) усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "халатность". Надзорное ведомство отмечает, что собранные материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства.
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Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу
По версии следствия, обвиняемая мать детей после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.
Ранее прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся.
 
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