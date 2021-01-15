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Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора к "Норникелю"
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора к "Норникелю"
Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 22 января в рассмотрении иска Росприроднадзора к НТЭК (структура "Норникеля") о возмещении рекордной для... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:46
2021-01-15T09:46
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 22 января в рассмотрении иска Росприроднадзора к НТЭК (структура "Норникеля") о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. В конце прошлого года, 29 декабря, прошло очередное заседание по рассмотрению этого иска. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, касающихся попадания ГСМ в воду и загрязнения почв. В качестве третьих лиц привлечены экспертные центры "Экотерра" и "Безопасность в промышленности". По данным пресс-службы суда, решения о проведении экспертиз будут приняты на следующем заседании."Перерыв объявляется до 22 января", - сказала судья.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора к "Норникелю"

09:46 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 22 января в рассмотрении иска Росприроднадзора к НТЭК (структура "Норникеля") о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. В конце прошлого года, 29 декабря, прошло очередное заседание по рассмотрению этого иска. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, касающихся попадания ГСМ в воду и загрязнения почв. В качестве третьих лиц привлечены экспертные центры "Экотерра" и "Безопасность в промышленности". По данным пресс-службы суда, решения о проведении экспертиз будут приняты на следующем заседании.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 14:56
"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске
"Перерыв объявляется до 22 января", - сказала судья.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября 2020, 07:50
В "Норникеле" назвали сумму затрат на ликвидацию аварии в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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