Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора к "Норникелю"
КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 22 января в рассмотрении иска Росприроднадзора к НТЭК (структура "Норникеля") о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. В конце прошлого года, 29 декабря, прошло очередное заседание по рассмотрению этого иска. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, касающихся попадания ГСМ в воду и загрязнения почв. В качестве третьих лиц привлечены экспертные центры "Экотерра" и "Безопасность в промышленности". По данным пресс-службы суда, решения о проведении экспертиз будут приняты на следующем заседании.
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"Перерыв объявляется до 22 января", - сказала судья.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
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