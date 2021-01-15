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Конфликт детей в Москве закончился стрельбой из пневматики
Конфликт детей в Москве закончился стрельбой из пневматики
В ходе конфликта детей в ТиНАО в сторону 10-летнего мальчика выстрелили предположительно из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:47
2021-01-15T19:47
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В ходе конфликта детей в ТиНАО в сторону 10-летнего мальчика выстрелили предположительно из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве."Сегодня в 17.20 в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на территории ТиНАО города Москвы. По предварительным данным в ходе конфликта между подростками, один из них произвел выстрел предположительно из пневматического пистолета в направлении десятилетнего мальчика", - говорится в сообщении.На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.Как уточнил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, на животе 10-летнего ребенка был обнаружен синяк, но пока неизвестно, возник ли он в результате стрельбы.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Конфликт детей в Москве закончился стрельбой из пневматики

19:47 15.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В ходе конфликта детей в ТиНАО в сторону 10-летнего мальчика выстрелили предположительно из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Сегодня в 17.20 в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на территории ТиНАО города Москвы. По предварительным данным в ходе конфликта между подростками, один из них произвел выстрел предположительно из пневматического пистолета в направлении десятилетнего мальчика", - говорится в сообщении.
На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как уточнил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, на животе 10-летнего ребенка был обнаружен синяк, но пока неизвестно, возник ли он в результате стрельбы.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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