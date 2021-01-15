https://ria.ru/20210115/strelba-1593266421.html

Конфликт детей в Москве закончился стрельбой из пневматики

Конфликт детей в Москве закончился стрельбой из пневматики

В ходе конфликта детей в ТиНАО в сторону 10-летнего мальчика выстрелили предположительно из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:47

2021-01-15T19:47

2021-01-15T19:47

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В ходе конфликта детей в ТиНАО в сторону 10-летнего мальчика выстрелили предположительно из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве."Сегодня в 17.20 в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на территории ТиНАО города Москвы. По предварительным данным в ходе конфликта между подростками, один из них произвел выстрел предположительно из пневматического пистолета в направлении десятилетнего мальчика", - говорится в сообщении.На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.Как уточнил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, на животе 10-летнего ребенка был обнаружен синяк, но пока неизвестно, возник ли он в результате стрельбы.

https://ria.ru/20210114/peterburg-1592980596.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия