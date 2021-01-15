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США сократили контингенты в Афганистане и Ираке

США сократили контингенты в Афганистане и Ираке

Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:17

2021-01-15T17:17

2021-01-15T17:34

дональд трамп

министерство обороны сша

афганистан

ирак

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в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране.Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщал, что численность американского контингента в Афганистане и Ираке до 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил.В отдельном заявлении сообщается о сокращении сил в Ираке: "Сегодня США в соответствии с указанием президента Трампа сократили численность войск в Ираке до 2,5 тысячи".

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/voyska-1585782663.html

афганистан

ирак

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, ирак, сша, в мире