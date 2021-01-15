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США сократили контингенты в Афганистане и Ираке
США сократили контингенты в Афганистане и Ираке
Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:17
2021-01-15T17:34
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министерство обороны сша
афганистан
ирак
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране.Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщал, что численность американского контингента в Афганистане и Ираке до 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил.В отдельном заявлении сообщается о сокращении сил в Ираке: "Сегодня США в соответствии с указанием президента Трампа сократили численность войск в Ираке до 2,5 тысячи".
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дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, ирак, сша, в мире

США сократили контингенты в Афганистане и Ираке

17:17 15.01.2021 (обновлено: 17:34 15.01.2021)
 
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране.
Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщал, что численность американского контингента в Афганистане и Ираке до 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил.

"Сегодня численность войск США в Афганистане составила 2,5 тысячи. Это сокращение, проведенное по распоряжению президента Трампа, о котором я сообщил 17 ноября, приводит к тому, что число сил США в стране достигло самого меньшего уровня с 2001 года", - говорится в заявлении Миллера.

В отдельном заявлении сообщается о сокращении сил в Ираке: "Сегодня США в соответствии с указанием президента Трампа сократили численность войск в Ираке до 2,5 тысячи".
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