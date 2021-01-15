США сократили контингенты в Афганистане и Ираке
17:17 15.01.2021 (обновлено: 17:34 15.01.2021)
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране.
Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщал, что численность американского контингента в Афганистане и Ираке до 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил.
"Сегодня численность войск США в Афганистане составила 2,5 тысячи. Это сокращение, проведенное по распоряжению президента Трампа, о котором я сообщил 17 ноября, приводит к тому, что число сил США в стране достигло самого меньшего уровня с 2001 года", - говорится в заявлении Миллера.
В отдельном заявлении сообщается о сокращении сил в Ираке: "Сегодня США в соответствии с указанием президента Трампа сократили численность войск в Ираке до 2,5 тысячи".
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