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Распространение коронавируса
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В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 229 тысяч, было зарегистрировано еще 3,7 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:43
2021-01-15T14:52
университет джонса хопкинса
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 229 тысяч, было зарегистрировано еще 3,7 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 229 386 новых случаев заражения коронавирусом, 3 769 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 388 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки

14:43 15.01.2021 (обновлено: 14:52 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 229 тысяч, было зарегистрировано еще 3,7 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 229 386 новых случаев заражения коронавирусом, 3 769 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 388 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Распространение коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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